মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির প্রার্থী তালিকায় তারুণ্যের বার্তা দিচ্ছেন রওনকুল ইসলাম

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০০

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে যেসব প্রার্থীর নাম বিএনপি ঘোষণা করেছে, তাতে কাজী রওনকুল ইসলামের (শ্রাবণ) নামটি তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। বিএনপির ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিগত কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। বিএনপির প্রার্থী হিসেবে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রওনকুল ইসলামই সবচেয়ে কম বয়সী বলে জানিয়েছেন তিনি। 

যশোরের ছেলে কাজী রওনকুল ইসলাম ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর করেন তিনি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে সান্ধ্য কোর্সে (স্নাতকোত্তর) অধ্যয়নরত অবস্থায় ২০২২ সালে ছাত্রদলের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। ‘অসুস্থতার’ কারণ দেখিয়ে ২০২৩ সালের আগস্টে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এর দুই মাসের মাথায় তাঁকে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার বিকেলে ২৩৭ আসনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সেখানে কেশবপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত যশোর-৬ আসনে প্রার্থী হিসেবে রওনকুলের নাম ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়ন পাওয়ার পর গণমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় রওনকুল ইসলাম বলেন, ‘এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কেশবপুর আসনটি দীর্ঘদিন ধানের শীষের ছিল না। আমি জনগণের ভোটে এই আসন পুনরুদ্ধার করতে চাই। দল আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, তার প্রতিদান দিয়ে যেন জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি, সেটাই হবে আমার প্রধান কাজ।’

এখন পর্যন্ত তিনিই বিএনপির সবচেয়ে কম বয়সী প্রার্থী—এ কথা উল্লেখ করে রওনকুল বলেন, ‘বিএনপির ৩১ দফায় তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ঘোষণা আছে। আমি নির্বাচিত হলে বিশেষ করে কেশবপুরের তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতে আমি কাজ করব। তরুণদের মাদক থেকে সরিয়ে কীভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার দিকে নেওয়া যায়, তাঁদের ক্যারিয়ারকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সেসব বিষয়ে আমি কাজ করব। পাশাপাশি দলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করব।’

৪০ বছর বয়সী কাজী রওনকুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি যশোরের কেশবপুর উপজেলার চিংড়া গ্রামে। কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তিনি। থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রদল কর্মী হিসেবে হল ও বিভাগের সহপাঠীদের মধ্যে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন রওনকুল ইসলাম।

ইত্তেফাক/এমএএম

