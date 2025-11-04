বাবা-মায়ের নেই, তাই জন্ম নিবন্ধন হচ্ছে না সন্তানেরও!

কুমিল্লার মুরাদনগর আলিচর এলাকার মেয়ে সালমা বাস করেন মিরপুর ঝিলপাড় বস্তিতে। জাতীয় পরিচয়পত্রে তার নাম ‘সালমা’। এই নামেই তিনি পাসপোর্ট করেছেন। কিন্তু অনলাইন আবেদনে তার সন্তানের জন্মনিবন্ধন করাতে গিয়ে তিনি পড়েছেন বিপাকে। সেখানে তার নিজের জন্মনিবন্ধন নম্বর দিতে হবে। কিন্তু তার এক শব্দের নাম দিয়ে জন্মনিবন্ধনও করা যাবে না। নামের সঙ্গে লাগবে দ্বিতীয় নাম ‘বেগম’ বা ‘আক্তার’ বা অন্য কিছু। নিজের পরিচয়পত্রে নাম ঠিক করাতে সালমাকে তার গ্রামের বাড়ি গিয়ে স্থানীয় অফিসে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে। সেখানেও পদে পদে হয়রানির ভয়। গার্মেন্টসকর্মী এই নারীর কাছে কাজ ফেলে এলাকায় গিয়ে এই কাজে সময় নষ্ট করা মানে ‘বিলাসিতা’। তাই নিজের জন্মনিবন্ধন আর করা হয়নি। ফলে সন্তানও বঞ্চিত নিবন্ধন থেকে। আর এটি ছাড়া নগরীর স্কুলগুলোতে সন্তানকে ভর্তি করানো যায় না। ভবিষ্যতেও বঞ্চিত হবে বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবা থেকে।
গত রবিবার ঢাকার মিরপুরের ঝিলপাড়, ট-ব্লক, চলন্তিকা, আরামবাগ বস্তি এলাকা ঘুরে দেখা গেল এই সমস্যা প্রায় সবারই। সেখানকার হাজার হাজার শিশু স্কুলে যাওয়া থেকে বঞ্চিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা না গেলে এসব সেবা থেকে বঞ্চিত হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। স্থানীয়রা বলেন, কাগজপত্রের জটিলতায় স্কুলে ভর্তি না হতে পেরে মোবাইল আসক্তি, বাল্যবিবাহসহ নানা রকম অপরাধে শিশু-কিশোরদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এলাকাগুলোতে।
যা বলছে ভুক্তভোগীরা :মিরপুর মিল্কভিটাগলি সেকশন-৭ ,ওয়ার্ড-৬ নম্বর এলাকা দিয়ে ঝিলপাড় বস্তিতে নূসরাত বলেন, তার তিন সন্তানের বয়স যথাক্রমে পাঁচ, তিন ও এক বছর। তাদের কারোই জন্মনিবন্ধন করা হয়নি। কারণ নূসরাতের নিজের জন্মনিবন্ধন নেই। আব্দুল্লাহ আল বাসিতের বয়স চার বছর। বাবার নাম আ. মান্নান, মায়ের নাম ময়না। তাদের নামের অসম্পূর্ণতার জন্য জন্মনিবন্ধন করা যায়নি। নিবন্ধন করাতে গেলে দালাল তাদের কাছে ১ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করে। এত টাকা দিয়ে নিবন্ধন করানো সম্ভব নয় বলে তারা জানান। মো. শামীম হোসেন, ফারজানা মিতুর চার বছরের সন্তান মিনহাজের টিকা দেওয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলে জন্মনিবন্ধন করতে পারছেন না। ১০ বছরের ইয়াসিন জন্মনিবন্ধন নেই বলে স্কুলে যায় না।
বাল্যবিয়ে হয় বেশি: রোজিনা আক্তারের বয়স ১৯ বছর। তিন বছরের একটি মেয়ে সন্তান আছে তার। ১৬ বছরে বিয়ে হয়েছে কিনা জানতে চাইলে নিরুত্তর থাকেন। জোছনা নামের আরেক নারী জানান এলাকার বেশির ভাগ কিশোরীর তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। জন্মনিবন্ধন না থাকায় তাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগে না। বয়স কত সেটা কেউ ধরতে পারে না। ৬ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে জানা যায় ২৫ একর জমি নিয়ে গঠিত চারটি বস্তিতে ৫০ হাজারের অধিক মানুষের বাস। যেখানে ৮/১০ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি। যাদের অধিকাংশের জন্মনিবন্ধন হয় না। ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সচিব মো. আব্দুল সামাদ বলেন—‘যাদের বাবা নেই, মা নেই, পথশিশু; তাদেরও জন্মনিবন্ধন আমরা করছি। কিন্তু বাবা-মা আছে, তারা সচেতন নয় বলে নিজ এলাকায় গিয়ে সমস্যাগুলো সমাধান করছে না। তাদের শিশুদের কীভাবে জন্মনিবন্ধন করব। আমরা তো আর আইনের বাইরে যেতে পারি না।
উন্নয়ন সংস্থা ‘ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (বিটিএস)’র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ঢাকা শহরের বস্তি এলাকা ও আমাদের প্রত্যন্ত কর্মএলাকায় একই সমস্যা দেখা যায়।’ তিনি বলেন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে করা হয়। এই সেবাগুলোকে যদি এক জায়গায় আনা যেত, তাহলে সমস্যা কিছুটা কম হতো। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কেউ বিষয়টি নিয়ে কথা না বললেও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, তাদের জন্মনিবন্ধনের অ্যাপের সঙ্গে ন্যাশনাল সার্ভারের লিংক না থাকায় নিবন্ধনে সমস্যা হচ্ছিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচায়পত্র কার্যক্রম সহজীকরণ করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি সরকারের ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। অনলাইনে জটিল প্রক্রিয়ায় কিংবা দালালদের বাড়তি টাকা দাবি করার কারণে জন্মনিবন্ধন করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ধরনের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিবন্ধন করতে প্রথমত সরকারের সহযোগী হিসেবে এলাকাভিত্তিক সেবা দিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে যুক্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমেও এলাকাভিত্তিক জন্মনিবন্ধন করা যেতে পারে। চিকিত্সালয়ে শিশু জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার (স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে) একটি নিবন্ধন করার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন তিনি। স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যালয়ের প্রধান নিবন্ধক মো. যাহিদ হোসেন বলেন, সমস্যা সমাধান করে জন্মনিবন্ধন করার মতো বিশেষ ব্যবস্থা স্থানীয় কার্যালয়ে আছে