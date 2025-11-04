সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পেলেন পুলিশের ২৭৩ জন এসআই

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:২৪

বাংলাদেশ পুলিশের ২৭৩ জন উপ-পরিদর্শক (এসআই) পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।  সোমবার (৩ নভেম্বর) সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (এআইজি) আফরিদা রুবাইয়াত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ২৭৩ জন উপ-পরিদর্শককে পরিদর্শক পদে পদোন্নতির অনুমোদন দিয়েছেন। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন নিরস্ত্র, সশস্ত্র ও ট্রাফিক শাখার কর্মকর্তারা।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৪৮ জন নিরস্ত্র উপ-পরিদর্শক, ৯৭ জন সশস্ত্র উপ-পরিদর্শক এবং ২৮ জন সিটি ও ট্রাফিক সার্জেন্ট পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

জনস্বার্থে জারি করা এ পদোন্নতির আদেশটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/আইএ

পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ

