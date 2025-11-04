সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হয়ে আশরাফুল বললেন, ‘মানসিকভাবে চাঙা করাই প্রথম লক্ষ্য’

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৫

কক্সবাজারে জাতীয় লিগের ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। বরিশাল দলের কোচ হিসেবে মাঠে-মাঠে দৌড়ঝাঁপ করছেন তিনি। এমন সময় সোমবার রাত সোয়া ১০টার দিকে হঠাৎ সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবর পেলেন— বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে তাকেই নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

খবর শুনে কিছু সময় যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি সাবেক এই অধিনায়ক। মুঠোফোনে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তার কণ্ঠে ধরা পড়ল আনন্দ ও আবেগের মিশ্র সুর— ‘আমি তো জানতামই না! অন্য কোনো দেশে হলে খেলা ছাড়ার পর হয়তো এমন সুযোগ পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের দেশে এমনটা সচরাচর হয় না। তাই এত দ্রুত জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে ডাক পাবো, তা ভাবিনি।’

আশরাফুল বলেন, ‘সত্যি বলতে কী, আমি কখনো ভাবিনি এখনই জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হবো। ধারণা ছিল, হয়তো বয়সভিত্তিক কোনো দলে কাজ করার সুযোগ মিলবে। কিন্তু সরাসরি জাতীয় দলের দায়িত্ব— এটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম জানলাম।’

খবরটি জানার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করা। আমার খেলোয়াড়ি জীবনে যা শিখেছি, সেটি আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চেয়েছি সব সময়। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সে সুযোগ এসে গেল। সত্যিই খুব ভালো লাগছে।’

জাতীয় দলের ব্যাটিং নিয়ে যখন চারদিকে সমালোচনা, তখনই দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বেশিরভাগ ব্যাটারই ছন্দে ছিলেন না। সামনে ১১ নভেম্বর সিলেটে শুরু হচ্ছে আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট, ১৮ নভেম্বর ঢাকায় দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। এরপর তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজও রয়েছে।

এত অল্প সময়ে দলের ব্যাটিং বিভাগে কী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন— জানতে চাইলে আশরাফুল বলেন, ‘আমার একটা বড় সুবিধা হলো— এখনকার অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গেই আমি খেলেছি। তাদের ব্যাটিং কৌশল, মানসিকতা সবই আমার পরিচিত। জানি কে কোথায় সংগ্রাম করছে, কে কখন ভালো করে। প্রথম কাজ হবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসা, তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা। এখনই টেকনিক্যাল বিষয় নয়, বরং মানসিকভাবে তাদের চাঙা করার চেষ্টা করবো।’

বিদেশি কোচদের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে কোনো জটিলতা হবে কি না— এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘একদমই না। বিপিএল ও গ্লোবাল টি–টোয়েন্টি লিগে আমি একাধিক বিদেশি কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং সেসব অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগবে। আমি আত্মবিশ্বাসী— নিজের মতো করেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করতে পারবো।’

