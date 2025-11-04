সেকশন

বিএনপির টিকিট পাননি তারা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:০৪
কনকচাঁপা, মনির খান ও বেবী নাজনীন। । ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার তালিকায় নেই কোনো শোবিজ তারকার। অথচ বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের তালিকায় অনেকদিন থেকেই বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পীর নাম উচ্চারিত হতে দেখা গেছে।

যাদের নিয়ে বেশ আলোচনা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, মনির খান, রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা, অভিনেতা আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল। 

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় উঠে এসেছে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর, নাজমুন মুনিরা ন্যান্‌সি, চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী হেলাল খান ও শিবা সানু বিএনপির হয়ে নির্বাচনে লড়তে পারেন। কিন্তু মনোনয়ন তালিকায় কোথাও তাদের কারো নাম পাওয়া যায়নি।  

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।

