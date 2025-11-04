সেকশন

ফিলিস্তিনি বন্দী নির্যাতনের অভিযোগে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রসিকিউটর গ্রেপ্তার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:১৮
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক প্রসিকিউটর ইয়াফাত তোমের-ইয়েরুশালমি। ছবি: ব্লুমবার্গ

ফিলিস্তিনি বন্দীর ওপর ইসরায়েলি সেনাদের নির্যাতনের ভিডিও ফাঁস হওয়ার পর ইসরায়েলি পুলিশ দেশটির সেনাবাহিনীর সাবেক একজন প্রসিকিউটরকে গ্রেপ্তার করেছে। 

মেজর জেনারেল পদমর্যাদার ওই সাবেক প্রসিকিউটরের নাম ইয়াফাত তোমের-ইয়েরুশালমি, যাকে সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী জানিয়েছেন। অনলাইনে ওই ভিডিওটি ফাঁস হওয়ার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছিল, তখন তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং এরপর নিখোঁজ ছিলেন। 

ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, সৈন্যরা এক বন্দীকে আলাদা স্থানে নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের সঙ্গে একটি কুকুর রয়েছে এবং তারা দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম ব্যবহার করে নিজেদের কার্যকলাপ এমনভাবে আড়াল করে রেখেছেন, যাতে কেউ দেখতে না পারে।

ভিডিও ফাঁসের ঘটনাকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মন্তব্য করেছেন, এটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ‘জনসংযোগের ওপর সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ’। অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লা থেকে আল-জাজিরার নউর ওদেহ বলেন, ওই নারী প্রসিকিউটরের আটকের ঘটনা ইসরায়েলে ‘রাজনৈতিক ও আইনি ঝড়’ তৈরি করেছে। তবে তিনি মনে করেন, আটক হওয়া ব্যক্তির ওপর বাড়তি মনোযোগ মূল ঘটনা থেকে নজর সরিয়ে দিচ্ছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের কারাগারগুলোয় অন্তত ৭৫ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

সূত্র: আল জাজিরা

