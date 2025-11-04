সেকশন

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বৃষ্টির সম্ভাবনা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩১
বঙ্গোপসাগরে আবারও সৃষ্টি হয়েছে লঘুচাপ, যা বর্তমানে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকায় অবস্থান করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে মিয়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

তবে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চট্টগ্রাম ও সিলেট ছাড়া দেশের অন্য অঞ্চলে লঘুচাপের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু অঞ্চলে আজ মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে। সিলেট বিভাগে আগামীকাল বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টায় প্রকাশিত পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আকাশ দুপুর পর্যন্ত আংশিক মেঘলা থাকবে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৫টা ১৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ৭ মিনিটে।

সারা দেশের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আংশিক মেঘলা আকাশের মধ্য দিয়ে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

তবে পুরো দেশে শীতের অনুভূতি পাওয়া আরও কিছুদিনের অপেক্ষা করতে হবে। আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা জানান, ডিসেম্বর মাসের আগে সারা দেশে প্রকৃত শীতের প্রবেশের সম্ভাবনা কম। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় উত্তরাঞ্চলে হালকা শীত অনুভূত হতে পারে।

