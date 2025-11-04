সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
মিসরে সহস্রাধিক হাফেজকে সংবর্ধনা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৭
ছবি: সংগৃহীত

মিসরের গিজা প্রদেশের আস-সাফ শহরে এক অনন্য আয়োজনে ১ হাজার ৩০ জন কোরআনের হাফেজকে সম্মান জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ইসলামিক কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে হাফেজদের জন্য তৈরি করা হয় একটি ‘মর্যাদার করিডর। যেখানে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ তাদের করতালি ও দোয়ার মাধ্যমে বরণ করেন।

উৎসবমুখর এ আয়োজন ঘিরে পুরো এলাকা ভরে ওঠে ধর্মীয় আবেগ ও উৎসবের আমেজে। হাজারো শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় ঈমানি ভালোবাসা ও গর্বের এক মহামিলনে।

গিজার আল-গামাজা আল-কুবরা গ্রামে আয়োজিত এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশ নেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ আলেম ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা। হাফেজদের বুকে জড়িয়ে ধরে অভিভাবকেরা অশ্রুসিক্ত চোখে নিজেদের অনুভূতি ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া মায়েরা মাথায় বিশেষ ধরনের মুকুট পরেন, যেখানে লেখা ছিল “الألفية الأولى” বা ‘প্রথম হাজার হাফেজ’। যা এই ঐতিহাসিক সংখ্যাকে স্মরণীয় করে রাখে।


স্থানীয়রা বলেন, এই আয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক সম্মানের বন্ধন মিলেমিশে একাকার হয়েছে। এমন আয়োজন তাই শুধু কোরআন হাফেজদের সম্মান নয় বরং পুরো সমাজের জন্য প্রেরণার বার্তা বহন করছে।

সূত্র : আল জাজিরা মুবাশির

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বিশ্ব মিসর
 
