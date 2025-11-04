মেক্সিকোয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাদককারবারিবের বন্দুকযুদ্ধ, নিহত ১৩

প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলীয় মেক্সিকোর সিনালোয়া রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ১৩ জন সশস্ত্র হামলাকারী নিহত হয়েছে। সোমবার (০৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দেশটির নিরাপত্তামন্ত্রী ওমার গারসিয়া হারফুচ।
তিনি জানান, হামলার আগে সশস্ত্র একটি দল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। এরপর নিরাপত্তা বাহিনী পাল্টা অভিযান চালিয়ে নয়জন অপহৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করে। এ সময় চারজনকে আটক করা হয়।
সিনালোয়া রাজ্য বহু বছর ধরে মাদকচোরাকারবারিদের কুখ্যাত সিনালোয়া কার্টেলের প্রভাবাধীন। সরকারি বাহিনী এই অঞ্চলটিকে কার্টেলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে অভিযান চালাচ্ছে। ফলে রাজ্যটিতে প্রায়ই প্রাণঘাতী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিনালোয়া কার্টেলের উপদলগুলোর মধ্যেও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘাত চলছে। এতে করে অঞ্চলের পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে পড়েছে।
এদিকে প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্রও মাদকবিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী ক্যারিবীয় সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে মাদকচক্রবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। এসব অভিযানে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫টি কথিত মাদকবাহী নৌযান ধ্বংস এবং ৬৪ জন নিহত হয়েছেন।