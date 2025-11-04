সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির প্রার্থী তালিকা হতাশাজনক, অনেকেই গডফাদার: নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১:০৬
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: ভিডিও থেকে

বিএনপির ঘোষিত আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা হতাশাজনক; যাদের প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে তাদের অনেকেই ‘গডফাদার’ বলে পরিচিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এর মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসিরুদ্দীন বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম গণঅভ্যুত্থানের পর বিএনপি কিছু ভালো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা কৌশলগতভাবে ছাত্রদল ও যুবদলের যুব নেতাদের পাশে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা সেই যুব নেতাদের আমাদের পার্টিতে স্বাগত জানাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জেনেছি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শীঘ্রই দেশে ফিরতে পারেন। আমরা চাই একসঙ্গে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করি।’

নাসিরুদ্দীন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার তিনটি আসনে মনোনয়ন পাওয়ার প্রসঙ্গেও মন্তব্য করে বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) গণতন্ত্রের একটি প্রতীক।’

এ সময় তিনি কড়া ভাষায় জানান, ‘আজ থেকে আমরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। হয় তারা বাঁচবে, নয়তো আমরা—কিন্তু আমরা লড়াই করব।’

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নাসিরুদ্দীন বলেন, ‘ড. ইউনূসকে বিভিন্ন সময়ে হয় বিএনপি, হয় জামায়াত দ্বারা আতঙ্কিত করা হচ্ছে। আমি প্রধান উপদেষ্টাকে বলতে চাই: আপনি যদি ভয় পান, আমরা এখানে আছি। আমরা কারো ভয়ে থাকি না—না বিএনপির, না জামায়াতের।’

নাসিরুদ্দীন আরও বলেন, ‘বর্তমানে আসনের লোভ দেখিয়ে ছোট দলগুলোকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চলছে, যা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য একটি শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি দলের নিজস্ব প্রতীক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থাকা উচিত। যদি কোনো বড় দল ছোট দলকে নির্বাচনী প্রতীক বিক্রি করে, আমরা ভোটারদের অনুরোধ করব তাদের সমর্থন না দিতে।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ প্রধান উপদেষ্টার জারি করা আবশ্যক। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের কোনো সুযোগ নেই। যদি এমন চেষ্টা করা হয়, শিক্ষার্থীরা আবার রাস্তায় নামবে।’

শেষে তিনি দলের নীতিমতো ‘গণভোটের’ আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দলীয় মতামতের ভিত্তিতে নয়, বরং সবার অভিন্ন মতামতের ভিত্তিতেই গণভোটে যাওয়া উচিত। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকেই ঘোষণা করতে হবে। ছাত্র-জনতা আপনাকে বসিয়েছে—তাই আপনাকে শক্ত থাকতে হবে।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি এনসিপি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী দেবে না এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

এনসিপিকে ‘শাপলা কলি’ প্রতীক বরাদ্দ দিল ইসি

৬৩ আসন ফাঁকা, শরিকদের অপেক্ষায় রাখল বিএনপি

‘এক বাক্স নীতি’ নিয়ে নির্বাচনে লড়বে ইসলামপন্থি দলগুলো: চরমোনাই পীর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিবন্ধন পাচ্ছে আলোচিত ডেসটিনির রফিকুল আমীনের দল

মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামানের মনোনয়ন স্থগিত করলো বিএনপি

বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ড্যাবের ১১ চিকিৎসক নেতা

রুমিন ফারহানাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় হিরো আলমের নিন্দা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng