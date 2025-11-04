চোটের কারণে ছিটকে গেলেন সাইফার্ট, দলে ফিরলেন হে

শনির দশা যেন পিছু ছাড়ছে না নিউজিল্যান্ড দলের, বেশ কজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের চোটের পর এবার কিপার-ব্যাটসম্যান টিম সাইফার্টও ছিটকে গেলেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে আগ্রাসী এই ক্রিকেটারকে হারিয়েছে দলটি। তার জায়গায় দলে ফিরেছেন আরেক কিপার-ব্যাটসম্যান মিচেল হে, যিনি গত মে মাসে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের হয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন।
ঘরোয়া একদিনের ম্যাচের টুর্নামেন্ট ফোর্ড ট্রফির ম্যাচে সোমবার (৩ নভেম্বর) নর্দান ডিক্ট্রিক্টসের হয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেই আঙুলে চোট পান সাইফার্ট এবং ১ রান নিয়ে মাঠ ছাড়েন। পরে এক্স-রে করিয়ে তার তর্জনীতে চিড় ধরা পড়ে। ৭৭টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির অভিজ্ঞ ৩০ বছর বয়সী সাইফার্ট দলের ব্যাটিং লাইনআপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ায় তার ছিটকে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের জন্য বড় এক ধাক্কা।
টিম সাইফার্টকে হারানোর পর হতাশা প্রকাশ করে নিউজিল্যান্ডের কোচ রব ওয়াল্টার বলেন, ‘টিম সাইফার্টের জন্য আমাদের সবারই খারাপ লাগছে। টপ অর্ডারে প্রভাববিস্তারী উপস্থিতি ও কিপারের ভূমিকা মিলিয়ে আমাদের টি-টোয়েন্টি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সে। সামনের এই পাঁচ ম্যাচে তার অভাব অনুভব করব আমরা।’
তিনি আরও বলেন, ‘সাম্প্রতিক সিরিজগুলোয় সে দেখিয়েছে, টি-টোয়েন্টি ফর্মের চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। সেটি থমকে যাওয়াটা হতাশাজনক, বিশেষ করে আমরা যখন বড় আসরের (বিশ্বকাপ) দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আশা করি সে দ্রুত সেরে উঠবে এবং যতটা দ্রুত সম্ভব মাঠে ফিরবে।’ সাইফার্ট ছাড়াও চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড এই সিরিজে পাচ্ছে না লকি ফার্গুসন, উইল ও’রোক, অ্যাডাম মিল্ন, গ্লেন ফিলিপস, ফিন অ্যালেন ও বেন সিয়ার্সকে। এছাড়া ম্যাচ হেনরিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।
সাইফার্টের বদলে ডাক পাওয়া মিচেল হে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তুলনামূলক নবীন হলেও একদম নতুন মুখ নন। তিনি এর আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৭টি ওয়ানডে ও ১১টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে কিউইদের পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ শুরু হবে আগামীকাল বুধবার।