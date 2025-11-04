সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আপাতত ‘অন হোল্ড’ অবস্থায় আছি, মনোনয়ন প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৩৮
ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। ছবি: ভিডিও থেকে

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি সোমবার ২৩৭টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে সেই তালিকায় দলের সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার নাম নেই।

দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার সন্ধ্যায় প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করার পর সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে রাতেই এক টেলিভিশন আলোচনায় রুমিন ফারহানা জানান, তার মনোনয়ন আপাতত ‘অন হোল্ড’ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, 'এখনো অনেক আসন ঝুলে আছে। দল ‘উইনেবল’ প্রার্থী খুঁজছে, সেই বিবেচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।'

তিনি আরও বলেন, প্রকাশিত তালিকাটি এখনও প্রাথমিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসতে পারে। কেউ বাদ পড়তে পারেন, আবার নতুন কেউ যুক্তও হতে পারেন।

রুমিন ফারহানা জানান, ১২–১৫ বছর ধরে যারা দলটির পাশে ছিলেন, তাদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি সংক্রান্ত আলোচনা চলছে। তাই এখনও ৬৩টি আসন ঘোষণা করা হয়নি। পাশাপাশি নতুন কিছু দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কথাও চলছে।

মনোনয়ন বঞ্চিত নেতাকর্মীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘বড় দলগুলোতে প্রার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। নেতাকর্মীদের আবেগকে শ্রদ্ধা করা উচিত। মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।’

নারী প্রার্থীর সংখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যদি বিএনপি নারী মনোনয়ন ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে রাজি হয়, তাহলে চূড়ান্ত তালিকায় আরও নারী যুক্ত করা সম্ভব হবে।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাজনীতি রুমিন ফারহানা মনোনয়ন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৬৩ আসন ফাঁকা, শরিকদের অপেক্ষায় রাখল বিএনপি

‘এক বাক্স নীতি’ নিয়ে নির্বাচনে লড়বে ইসলামপন্থি দলগুলো: চরমোনাই পীর

নিবন্ধন পাচ্ছে আলোচিত ডেসটিনির রফিকুল আমীনের দল

মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামানের মনোনয়ন স্থগিত করলো বিএনপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ড্যাবের ১১ চিকিৎসক নেতা

রুমিন ফারহানাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় হিরো আলমের নিন্দা

আওয়ামী লীগের সবাই দেশপ্রেমিক দলকে ভোট দেবে: মির্জা আব্বাস

এই নির্বাচন আমার শেষ নির্বাচন: মির্জা ফখরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng