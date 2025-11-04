সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আল্লাহ ভালো জানেন আমার জন্য কী ভালো, মনোনয়ন না পেয়ে কনকচাঁপা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫
রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৭টি আসনে একক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তবে এই তালিকায় স্থান পাননি জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও বিএনপির সক্রিয় নেতা রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা।

সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সদর) আসনে মনোনয়নের প্রত্যাশী ছিলেন কনকচাঁপা। কিন্তু সোমবার ঘোষিত তালিকায় তার নাম নেই। জানা গেছে, ওই আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিষয়টি আপাতত স্থগিত রেখেছে দল।

মনোনয়ন না পাওয়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ না করে কনকচাঁপা দেখিয়েছেন পরিমিত ও বিশ্বাসভরা মনোভাব। সোমবার রাতে নিজের ফেসবুকে তিনি লেখেন, এই পৃথিবীর কোনো ফায়সালাতেই আমি কিছু ভাবি না। আল্লাহ ভালো বুঝবেন আমার জন্য কী ভালো হবে। তার চেয়ে ভালো বোঝে এমন কে আছেন এই জগতে! অতএব, আলহামদুলিল্লাহ।’

তার এই পোস্টে অসংখ্য অনুসারী প্রশংসা জানিয়েছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, রাজনীতিতে এমন সংযত প্রতিক্রিয়া আজকাল খুবই বিরল।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকেই বিএনপির প্রার্থী ছিলেন কনকচাঁপা। সে সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম। নির্বাচনী প্রচারে বাধার অভিযোগ এনে কনকচাঁপা বগুড়ায় সংবাদ সম্মেলনও করেছিলেন।

গানের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় এই শিল্পী বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য এবং বিএনপির অঙ্গসংগঠন জাসাসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

রাজনীতি

