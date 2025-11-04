সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিসিবি–আশরাফুলকে নিয়ে রুবেলের রহস্যময় পোস্ট

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩
ছবি: সংগৃহীত

কিছু দিন ধরেই গুঞ্জন ছিল পরিবর্তন আসছে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে। অবশেষে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সোমবার (৩ নভেম্বর) বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। 

আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। বিসিবির এমন সিদ্ধান্তের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন পেসার রুবেল হোসেন। তিনি লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’

এর আগে আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তার বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’

আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহউদ্দিনের ভূমিকা কী হবে, এ প্রসঙ্গে রাজ্জাক বলেন, ‘সালাহউদ্দিন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

