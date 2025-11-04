সাবেক প্রধানমন্ত্রীতে আশ্রয় দেওয়ায় মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো পেরু

পেরুর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেটসি চাভেজকে আশ্রয় দেওয়ায় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এই সিদ্ধান্তের কারণে ২০২২ সালের অভ্যুত্থানচেষ্টার পর দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে নতুন সংকট তৈরি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই তথ্য জানিয়েছে। সোমবার পেরুর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুগো দে জেল্লা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আজ আমরা বিস্ময় ও দুঃখের সঙ্গে জেনেছি যে সাবেক প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিলোর কথিত ষড়যন্ত্রকারী বেটসি চাভেজকে লিমায় অবস্থিত মেক্সিকো দূতাবাসের বাসভবনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।’
তিনি আরও ঘোষণা করেন, ‘এই অবন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কারণে এবং মেক্সিকোর বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টদের আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বারবার হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে, পেরু সরকার আজ মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ মেক্সিকোর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।
চাভেজের আইনজীবী রাউল নোব্লেসিলা স্থানীয় রেডিও স্টেশন আরপিপিকে বলেন, তিনি কয়েক দিন ধরে তার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি এবং জানেন না তিনি আশ্রয় চেয়েছেন কি না। চাভেজ ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিলোর সরকারে সংস্কৃতি মন্ত্রী থেকে পদোন্নতি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।
সেই সময়ে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েন চলছিল। সাবেক গ্রামীণ স্কুলশিক্ষক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে পরিচিত এবং ‘পেরুর প্রথম দরিদ্র প্রেসিডেন্ট’ নামে পরিচিত কাস্তিলো পরের মাসেই কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং এরই জেরে অভিশংসিত হন। অভিশংসনের পর কাস্তিলো মেক্সিকোর দূতাবাসে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পথে গ্রেপ্তার হন এবং বিদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।
তার সঙ্গে চাভেজের বিরুদ্ধেও মামলা হয়। এরপর থেকেই লিমা ও মেক্সিকোর সম্পর্ক তীব্রভাবে খারাপ হতে থাকে। এর আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে মেক্সিকো কাস্তিলোর স্ত্রী ও সন্তানদের আশ্রয় দিলে পেরু মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছিল।
সূত্র: আল জাজিরা