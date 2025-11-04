৪ ক্যাটাগরিতে ৮৫ পদে নিয়োগ দিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৪টি ভিন্ন ক্যাটাগরির পদে মোট ৮৫ জন কর্মীকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গত ৩ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে এই পদগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনের শেষ সময় ২৩ নভেম্বর, ২০২৫।
পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা
নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য পদগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:
‘সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর’ পদে ১৫টি শূন্য পদ রয়েছে। এই পদে আবেদনের জন্য স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। এছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ থাকতে হবে। এই পদের বেতন স্কেল ১১,০০০ টাকা থেকে ২৬,৫৯০ টাকা।
‘ক্যাশিয়ার’ পদে ১টি শূন্য পদ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি এবং কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই পদের বেতন স্কেল ১০,২০০ টাকা থেকে ২৪,৬৮০ টাকা।
‘অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ পদে ২০টি শূন্য পদ রয়েছে। এই পদে আবেদনের জন্য এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পদের বেতন স্কেল ৯,৩০০ টাকা থেকে ২২,৪৯০ টাকা।
‘অফিস সহায়ক’ পদে ৪৯টি শূন্য পদ রয়েছে। এই পদে আবেদনের জন্য এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পদের বেতন স্কেল ৮,২৫০ টাকা থেকে ২০,০১০ টাকা।
আবেদন প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে এই পদগুলোর জন্য আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি