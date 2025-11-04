সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাছেই বেবিচকের সবচেয়ে বেশি বকেয়া

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫১

রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাওনা রয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক)। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বিমানের কাছে সংস্থাটির পাওনা দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৬৮ কোটি টাকারও বেশি।

বেবিচক সূত্রে জানা গেছে, পাওনা টাকা আদায়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, বিমানের কাছে বেবিচকের মোট পাওনা ৬ হাজার ৬৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিল অ্যামাউন্ট বাবদ বকেয়া ৭৪৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৫২৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা (ভ্যাট ৫২৮ কোটি ৩৭ লাখ ও আয়কর ৫১ লাখ টাকা)। এছাড়া সারচার্জ বাবদ বকেয়া রয়েছে আরও ৪ হাজার ৭৯৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

বেবিচকের কর্মকর্তারা জানান, দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। অথচ বেবিচকের মূল আয়ের উৎস হলো এয়ারলাইন্সগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অ্যারনটিক্যাল ও নন-অ্যারনটিক্যাল চার্জ। যাত্রী নিরাপত্তা ও বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি থেকে যে রাজস্ব আসে, তা মোট ব্যয়ের তুলনায় অতি সামান্য।

বেবিচকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিচালক জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই বিশাল অঙ্কের অর্থ আদায় না হওয়ায় সংস্থাটি বিভিন্ন সময়ে অডিট আপত্তি ও আর্থিক সংকটে পড়েছে। বিমানসহ কয়েকটি এয়ারলাইন্সের কাছেই আমাদের বকেয়া আছে। তবে বিমানের পাওনার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার বোশরা ইসলাম বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (বেবিচক) প্রতিবছর নির্ধারিত পাওনা পরিশোধ করে আসছে। পাশাপাশি পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া পরিশোধের জন্যও প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা বেবিচকে প্রদান করা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

রাজধানী বাংলাদেশ বিমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বংশালে হত্যা মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ

বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে ‘মানহানিকর’ বক্তব্য, পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলার আবেদন

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য দুঃসংবাদ, বাড়ছে দাম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মারা গেছেন সাবেক মুখ্যসচিব ড. কামাল সিদ্দিকী

বাড্ডায় একটি বাসা থেকে নারী-পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

পুলিশি বাধার মুখে যমুনা অভিমুখী ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ

সাময়িক বন্ধের পর স্বাভাবিক মেট্রোরেল চলাচল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng