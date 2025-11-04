এমন এক সকালের জন্য অপেক্ষা ৫৩ বছর

৩ নভেম্বর, সকালটা অন্যসব দিনের সকালের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা ভারতের জন্য। সকাল সকাল ভারতীয় নারী দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেন। ছবিতে দেখা যায়, ট্রফিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন ভারতীয় অধিনায়ক। গায়ে থাকা টি-শার্টে লেখা এক ভিন্নধর্মী উক্তি।
যেখানে এতদিন মানুষ, ক্রিকেটকে ভদ্রলোকের খেলা বলে আখ্যা দিয়ে আসছিলেন, সেখানে যেন ব্যতিক্রম ৩৬ বছর বয়সী হারমানপ্রীত। তার গায়ে লেখা, ক্রিকেট ভদ্র লোকের খেলার বদলে, ক্রিকেট সবার খেলা। শুধু হারমানপ্রীত নয়, এমন একটি সকাল বদলে দিয়েছে ভারতের নারী ক্রিকেটকে। টিম হোটেল থেকে রাজপথ, সবখানেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বকাপজয়ী তারকারা।
তবে এমন এক সকালের জন্য ভারত নারী ক্রিকেট দলকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৫৩ বছর। কেননা ১৯৭৩ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা ওয়ানডে বিশ্বকাপের সবকয়টি আসরে অংশগ্রহণ করলেও ১৩তম আসরে এসে সেই আক্ষেপ ঘোচাল ভারত। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনো শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে পারেনি স্মৃতি মন্ধানা, হারমানপ্রীত কৌর, জেমাইমা রদ্রিগেসরা।
ক্রিকেট বিশ্বে ভারতীয় পুরুষ দলের আধিপত্য বেশ পুরোনো হলে এশিয়ার বাইরে খুব একটা সফল দল নয় ভারত নারী দল। বিশ্বকাপে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৯ আসর খেলে শিরোপা তো দূরের কথা, কখনো ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ভারত। রোববার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয় করে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিল ভারত নারী ক্রিকেট দল।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারত মূলত ম্যাচটা জিতে নেন দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৬তম ওভার। দীপ্তি শর্মার করা ৪৬তম ওভারের তৃতীয় বলে নাদিন ডি ক্লার্কের তোলা ক্যাচটি এক্সট্রা কাভারে ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরের হাতে জমা হতেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের আনন্দে মাতল পুরো ভারত। ৫২ রানের জয় নিয়ে স্মৃতি মন্ধানা, হারমানপ্রীত কৌর, জেমাইমা রদ্রিগেসরা হেসেছেন বিজয়ী হাসি। উল্লাসে মেতেছে গোটা ভারত।
বিশ্বকাপ শিরোপা জেতায় আইসিসি থেকে সব মিলিয়ে ৫৪ কোটি টাকা পাচ্ছে ভারত। তবে প্রথমবারের মতো বিশ্বমঞ্চে মেয়েদের এমন সাফল্যের পর খেলোয়াড়, কোচ ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের ৭০ কোটি টাকা বোনাস দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই।
