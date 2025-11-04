সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পর্নো সাইটে ইতালির প্রধানমন্ত্রীসহ সেলিব্রেটিদের কৃত্রিম নগ্ন ছবি

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৩
লেখিকা ফ্রানচেস্কা বারা। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, কিংবদন্তী অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন এমনকি সুপরিচিত লেখিকা ফ্রানচেস্কা বারাসহ অসংখ্য প্রথম সারির নারীর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি নগ্ন ছবি একটি পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে। 

সম্প্রতি প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখিকা ফ্রানচেস্কা বারা ওই ওয়েবসাইটে এআই ব্যবহার করে তৈরি নিজের নগ্ন ছবি আবিষ্কার করেন। বারা এই পরিস্থিতিতে তার ছোট মেয়ের কাছ থেকে আসা একটি সূক্ষ্ম প্রশ্নের উল্লেখ করে বলেন, মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল— ‘তুমি কেমন অনুভব করছ?’ সেসময় বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বুঝতে পেরেছিলেন, যা তার কিশোরী মেয়ে হয়তো সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারেনি— ‘যদি এটি আমার সঙ্গে ঘটত, আমি কীভাবে তা সামলাতাম?’ 

ইতালির ‘সোশ্যাল মিডিয়া গার্লস’ নামের ওই ফোরামে ৭ মিলিয়নেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার আছে এবং এতে ‘ইতালিয়ান নগ্ন সেলিব্রিটি’র জন্য একটি বিশেষ সেকশন আছে। এর আগেও ‘মিয়া মগলিয়ে’ ফেসবুক গ্রুপ এবং ‘ফিকা’ ওয়েবসাইটে বহু নারীর চোখ ধাঁধানো বা বদলানো ছবি অবমাননাকর মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছিল। 

বারা রেটে-৪ চ্যানেলের রাজনৈতিক টিভি শো উপস্থাপন করেন, তিনি প্রথম প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান নারী ছিলেন যারা ‘সোশ্যাল মিডিয়া গার্লসে’র বিরুদ্ধে আইনি অভিযোগ দায়ের করেন। এই সাইটে সোফিয়া লরেনসহ আরও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির ‘নগ্ন ছবি’ প্রকাশিত হয়েছিল। 

আইনি উদ্যোগে সহায়তা করছে আনামারিয়া বারানারডিনি ডে পেস নামের আইনি ফার্ম। আইনজীবী ডানিয়েলা কাপুটো বলেন, মূলত তরুণ নারীরা আইনি পদক্ষেপে যুক্ত হতে অনিচ্ছুক। কারণ তারা নিজের সুনাম, চাকরি ও ভবিষ্যতের জন্য ভয় পাচ্ছেন। অন্য সমস্যা হলো, প্রায় সব ক্ষতিগ্রস্ত নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই মামলা চালানোর জন্য। 

ইতালিই ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম দেশ হিসেবে এআই নিয়ন্ত্রণে একটি বিস্তৃত আইন অনুমোদন করেছে, যা হানিকর এআই-জেনারেটেড বা পরিবর্তিত কনটেন্ট ছড়ানোর অপরাধ করলে কারাদণ্ডও দেয়। 

আইনজীবী কাপুটো বলেন, সমস্যার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো যেসব প্ল্যাটফর্মে এই ক্ষতিকর ছবি আসে তাদের সনাক্ত করা, বিশেষ করে যখন অনেকগুলো বিদেশ থেকে আসে। বারা মনে করেন সমস্ত রাজনীতিককে মিলিতভাবে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, কারণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে। 

তিনি সতর্ক করেছেন, এই ধরনের ডিজিটাল অপরাধ প্রাণঘাতী হতে পারে, যেমন ২০১৩ সালে ১৪ বছর বয়সী ক্যারোলিনা পিচিওর আত্মহত্যা, যিনি তার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে অতিরিক্ত মানসিক যন্ত্রণায় নিজের প্রাণ দেয়।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ইতালি ইউরোপ বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশ্ববাজারে কমলো স্বর্ণের দাম

সাবেক প্রধানমন্ত্রীতে আশ্রয় দেওয়ায় মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো পেরু

১৮ নভেম্বর ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স

ফিলিস্তিনি বন্দী নির্যাতনের অভিযোগে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রসিকিউটর গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানে ড্রোন হামলায় নারী ও শিশুসহ নিহত অন্তত ৪০ 

মামদানি নিউইয়র্কের মেয়র হলে তহবিল বন্ধের হুমকি দিলেন ট্রাম্প

ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন হচ্ছে কানাডার দরজা

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng