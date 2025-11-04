সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড, টিম ছাড়া কিছু বলতে চাই না’

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪
অভিনেত্রী তানজিন তিশা। ছবি: সংগৃহীত

অভিনেত্রী তানজিন তিশা অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ইতোমধ্যেই দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিযেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে অভিনয় ক্যারিয়ার, নতুন কাজ এবং দীর্ঘ বিরতি নিয়ে কথা বলেছেন। নিজেকে শুধু ছোট পর্দা বা ওটিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না এ অভিনেত্রী। 

তানজিন তিশা বলেন, ‘আমি কখনও বলছি না আমি নাটক করব না বা কখনও বলছি না আমি ওটিটি করব না। আমি একজন অভিনেত্রী, আমার যদি গল্প ভালো লাগে, আমার যদি অভিনয় করার জায়গা হয়, সেটা যেকোনো কিছু হতে পারে। সেটা যদি মঞ্চ নাটকও হয়, যেটা আমি কখনও করিনি, আমি সেটাও করব।’

তিনি জানান, একটি খুব ভালো এবং বড় প্রজেক্টের জন্য তার এই বিরতি প্রয়োজন ছিল।

তার কথায়, ‘আমার মনে হয়েছে খুব ভালো এবং বড় একটা প্রজেক্টের জন্য আমার একটা বিরতি প্রয়োজন ছিল। তাই আমি অনেকদিন কাজ করিনি, সেটা আমার চিন্তাভাবনা। আমি তো অনেক দিন কাজ করিনি। সেটা এমন না যে আমি সাইন করে বসে তারপর আমি কাজ করিনি।’

অভিনেত্রী বলেন, ‘একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি, বড় কাজ করতে যাচ্ছি। আমি অনেক অনেক বেশি এক্সাইটেড। আমি আমার টিম ছাড়া কিছু বলতে চাই না। আপনাদের সবার দোয়া ও সহযোগিতা চাই।’

তার কথায়, ‘ভালো কাজ দিয়েই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। ভালো কাজ ছাড়া কিন্তু লাইফে কিছু নেই। তাই ভালো কাজ দিয়েই থাকতে চাই। আর বাকি ডিটেইলস বলতে চাই, কাজ যখন সাকসেসফুলি শেষ হবে।’

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

অভিনেত্রী তানজিন তিশা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘খুব পরিপাটি পুরুষ আমার একেবারেই পছন্দ নয়’

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

‘তাহসানের সঙ্গে নাম জড়াতেই প্রেমিককে প্রকাশ্যে আনি’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্বর্ণের গয়না চুরির দায়ে গ্রেপ্তার অভিনেত্রী

চঞ্চল-নিশোর ‘দমে’ পূজা চেরি, মহরতে এলেন পালকিতে

বাংলাদেশ ফ্যাশন রানওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ড পেলেন অভিনেত্রী সাদিয়া ইমা

করণের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণ জানালেন টুইঙ্কেল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng