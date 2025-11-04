তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডেতে ফিল্ডিং করার সময় গোড়ালিতে চোট পান উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান। সেই ইনজুরি থেকে এখনই সেরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। বিসিবির মেডিক্যাল বিভাগ জানিয়েছে, অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে সোহানকে।
ঐ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসের ১১তম ওভারে ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথায় কাতরান সোহান। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতালে নেওয়া হলে এক্স-রে এবং পরে এমআরআই করা হয়। বিসিবির মেডিক্যাল বিভাগ জানায়, 'সোহানের এক্স-রেতে কোনো ফ্র্যাকচার ধরা পড়েনি। তবে গোড়ালির লিগামেন্টে আঘাত পেয়েছে। এমআরআই রিপোর্টে বড় কোনো সমস্যা ধরা না পড়লেও অন্তত তিন সপ্তাহ বিশ্রাম প্রয়োজন।'
রিপোর্ট অনুযায়ী, সোহান ভালো আছেন। কিন্তু তিন সপ্তাহের আগে মাঠে নামা সম্ভব নয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরতে পারেন তিনি। সোহানের মতোই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে চোট পেয়েছেন পেসার শরীফুল ইসলাম। সিরিজের শেষ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েন তিনি।
বিসিবির মেডিক্যাল বিভাগ জানিয়েছে, 'শরীফুলের ইনজুরি গ্রেড ওয়ান। এজন্য তাকে অন্তত ১৪ দিন বিশ্রামে থাকতে হবে।' অর্থাৎ, দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে ওঠার কথা শরীফুলের। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেও আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরবেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষে দলের অন্য সদস্যরা একসঙ্গে ঢাকায় ফিরলেও সোহান ও শরীফুল আলাদা ব্যবস্থায় ফিরে আসেন। দুজনেই এখন বিসিবির পর্যবেক্ষণে ঢাকায় বিশ্রামে আছেন। এনসিএলের চলমান রাউন্ডে অংশ নেননি কেউই। এমনকি খুলনার হয়ে আগামী দুই রাউন্ডেও মাঠে নামতে পারবেন না সোহান।