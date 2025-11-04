নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটের জন্য এসেছে বড় সুখবর। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিসিবি সর্বশেষ পরিচালনা পর্ষদের সভায় নারী ক্রিকেটারদের বেতন ও ভাতা—দুই ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা নারী ক্রিকেটারদের বেতন সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি দৈনিক ভাতা ও সফর ভাতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের মাঝেও এসেছে কিছু হতাশার খবর। গত বছরের তুলনায় এবারের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমানো হয়েছে ১৮ জন থেকে ১৫ জনে। অর্থাৎ, এবার তিনজন নারী ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
মিরপুরে অনুষ্ঠিত বিসিবির সভা শেষে বোর্ডের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, নারী ক্রিকেটারদের দৈনিক ভাতা ৫০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ ডলার এবং সফর ভাতা ২৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০ ডলার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের মাসিক বেতন ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিসিবির নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী, ‘এ’ ক্যাটাগরির নারী ক্রিকেটারদের মাসিক বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ‘বি’ ক্যাটাগরির খেলোয়াড়রা আগে যেখানে ১ লাখ টাকা পেতেন, এখন পাবেন ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। ‘সি’ ক্যাটাগরির বেতন ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৯৫ হাজার এবং ‘ডি’ ক্যাটাগরির বেতন ৬০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
এই নতুন কাঠামো ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। এ ছাড়া জাতীয় দলের অধিনায়কদের জন্য বাড়তি সম্মানী হিসেবে মাসে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা এবং সহ-অধিনায়কদের জন্য ২০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।
এবারের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে জায়গা পেয়েছেন নিগার সুলতানা, নাহিদা আক্তার ও শারমিন আক্তার। ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ফারজানা হক, রিতু মনি, ফাহিমা খাতুন, মারুফা আক্তার, রাবেয়া খান ও সোবহানা মোস্তারি। ‘সি’ ক্যাটাগরিতে ক্রিকেটার একজনই– স্বর্ণা আক্তার, আর ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে সুমাইয়া আক্তার, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, সানজিদা আক্তার মেঘলা এবং নিশিতা আক্তার নিশিকে।
তবে গত বছরের চুক্তিতে থাকা কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবার বাদ পড়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন শামীমা সুলতানা, মুরশিদা খাতুন, লতা মণ্ডল, দিশা বিশ্বাস, সুলতানা খাতুন, দিলারা আক্তার ও শাথি রানি। অস্ট্রেলিয়ায় থাকা জাহানারা আলম নিজে থেকে চুক্তি নবায়ন না করায় তাকেও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
নারী উইং জানিয়েছে, যারা কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকলেও জাতীয় দলে সুযোগ পাবেন, তারা ‘ডি’ ক্যাটাগরির সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ মাসে ৬০ হাজার টাকা বেতন পাবেন।
এছাড়া নারী ক্রিকেটারদের জাতীয় চুক্তির (ডোমেস্টিক লেভেল) খেলোয়াড় সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ জন করা হয়েছে। যদিও তাদের মাসিক বেতন আগের মতোই ৩০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে।