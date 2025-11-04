সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের মারধরের অভিযোগ জাহানারার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪
ছবি: সংগৃহীত

রীতিমতো বোমা ফাঁটালেন বাংলাদেশ নারী দলের পেসার জাহানারা আলম। টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন তিনি। জ্যোতি অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার পাশাপাশি জুনিয়রদের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ তুলেছেন জাহানারা।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসবাস করছেন জাহানারা। সেখান থেকেই কালের কণ্ঠকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘জ্যোতি প্রচুর মারধর করে জুনিয়রদের। এই বিশ্বকাপের সময়ও জুনিয়ররা আমাকে এই রকম জানিয়েছে। দুবাই সফরের সময়ও এক জুনিয়রকে রুমে ডেকে থাপ্পড় মেরেছে।’

জাহানারা আলম

এছাড়া জ্যোতি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলেও দাবি করেন জাহানারা। তিনি বলেন, ‘জ্যোতি তো অনেক সময় ফিটনেস টেস্ট দেয় না। ফিটনেস সেশনও করে না। সহকারী কোচকে নিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন করে বেশি। জ্যোতি ছোটবেলা থেকেই উল্টাপাল্টা কাজ করতো। মারামারি করে হাসপাতালে যাওয়ার রেকর্ডও আছে।’

এই টাইগ্রেস পেসার আরও বলেন,  ‘সিলেটে প্রচণ্ড গরমের মাঝে ফিটনেস সেশন করার পর কেউ যখন ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না, তখন দেখি এক জুনিয়র জ্যোতির কিটব্যাগ টেনে এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে নিচ্ছে। জুনিয়ররাই সবসময় ওর কিটব্যাগ টানে। কতবার যে জ্যোতিকে বলতে শুনেছি, “এই বসে আছিস কেন? যা আমার ব্যাগ নামা।” জুনিয়ররা আসলে করতে বাধ্য, কিছু করার নেই।’

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি

জোর করে জুনিয়রদের শারীরিক সেবা নিয়েছেন জানিয়ে জ্যোতি বলেন, ‘সিলেটে দু’টি ড্রেসিংরুমের একটি জুনিয়রদের জন্য। জ্যোতিকে দেখি ওটায় গিয়ে জুনিয়রদের দিয়ে মাথা টেপাচ্ছে, চুলে তেল দেওয়াচ্ছে।’

এছাড়া গ্রুপিং নিয়ে জাহানারা বলেন, ‘জ্যোতির আবার আলাদা একটি গ্রুপ আছে। পিংকি (ফারজানা হক) ও ইশমাকে (তানজিম) নিয়ে। রাবেয়া ওর ডান হাত। এখন সুমাইয়াও যোগ হয়েছে। এই হচ্ছে জ্যোতির প্যানেল। এরা যে কী করতে পারে, আপনার কোনো ধারণাই নেই।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না’—ফের রহস্যময় পোস্ট রুবেলের 

সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিও না, ডিরেক্ট মৃত্যু দিও: জ্যোতি

প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে ক্রিকেট বোর্ডে রুবাবা দৌলা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng