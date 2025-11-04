সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রেল কর্মকর্তাকে নিতে ৫ কি.মি. দূর থেকে ফিরে এলো ট্রেন

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৯
ঠাকুরগাঁও রোড রেলস্টেশন। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ রেলস্টেশনে আসেন রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। কিন্তু তার আসার খবর না পেয়ে যথা সময়ে স্টেশন ছেড়ে গন্তব্য রওনা দেয় যাত্রীবাহী ট্রেন। সর্বশেষ সেই কর্মকর্তাকে নিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় ট্রেনটি। তবে সেই ‘নরমাল ট্রেন’ কর্মকর্তা উঠতে না চাওয়ায় শুরু হয় বিপত্তি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে ঠাকুরগাঁও রোড রেলস্টেশনে ঘটেছে এমন ঘটনা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেলস্টেশনে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা; বিক্ষোভ করেন যাত্রীরা।

যাত্রীদের অভিযোগ, রেল কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তফা আলম নিতে ট্রেন প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

আলোচনায় আসা আবু হেনা মোস্তফা আলম লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকের (ডিআরএম) দায়িত্বে আছেন।

ট্রেনটির যাত্রীরা জানান, সোমবার বিকেল ৪টা ২৬ মিনিটে ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যায় পার্বতীপুরগামী আন্তঃনগর ট্রেনটি। ছেড়ে গিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর হঠাৎ ট্রেনটি পেছন দিকে যেতে থাকে। একপর্যায়ে ট্রেনটি ঠাকুরগাঁও রোড রেলস্টেশনে ফিরে এলে যাত্রীরা জানতে পারেন এক রেলওয়ে কর্মকর্তাকে নেওয়ার জন্য ট্রেনটি স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

তবে ট্রেন ফিরিয়ে আনা হলেও লোকাল ট্রেনে যাত্রা করতে অস্বীকৃতি জানান ডিআরএম আবু হেনা মোস্তফা আলম। এতে ট্রেনে থাকা যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে যাত্রীদের রোষের মুখে সেই ট্রেনেই যাত্রা করেন আবু হেনা মোস্তফা।

ওই ট্রেনের যাত্রী আমজাদ হোসেন বলেন, ট্রেনটি ফিরিয়ে আনায় সবার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। পরে জানতে পেরেছি কর্মকর্তাকে নিতে ট্রেনটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু ওই কর্মকর্তা ট্রেনে উঠতে অস্বীকৃতি জানান। পরে যাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে ট্রেনে ওঠেন তিনি।  

তবে যাত্রীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কল রিসিভ করেন ডিআরএম আবু হেনা মোস্তফা আলম। এতে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। 

ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাষ্টার মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আবু হেনা মোস্তফা আলম। ঠাকুরগাঁও থেকে তার দিনাজপুরে যাওয়ার কথা ছিলো। তবে আগে থেকে এই বিষয়ে আমাদেরকে জানাননি। লালমনিরহাট অফিসের নির্দেশে ট্রেনটি আবারও স্টেশনে ফিরে আসে। ফিরিয়ে আনার পরে লোকাল ট্রেন হওয়ায় তার ট্রেনটি পছন্দ হয়নি। তাই তিনি পরবর্তী ট্রেনে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রীদের ক্ষোভের কারণে তিনি সেই ট্রেনেই যাত্রা করেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

ট্রেন বাংলাদেশ রেলওয়ে ঠাকুরগাঁও

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে বৈদ্যুতিক লাইনের আঘাতে নিহত ১, আহত ৫

নেত্রকোনায় ইঞ্জিন সংকটে বন্ধ দুটি লোকাল ট্রেন, দুর্ভোগে যাত্রীরা

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে একযোগে সড়ক-রেল-নৌপথ অবরোধের কর্মসূচি

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলপথ অবরোধ, যাত্রীবাহী ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পীরগঞ্জে সাংবাদিক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঠাকুরগাঁও হাসপাতাল যেনো নিজেই ‘রোগী’

এক প্রেমিকা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৯

রেল উপদেষ্টার আগমনে স্টেশনের আশপাশে আর্বজনার স্তূপ ঢেকে গেলো পর্দায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng