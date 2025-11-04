রেল কর্মকর্তাকে নিতে ৫ কি.মি. দূর থেকে ফিরে এলো ট্রেন

হঠাৎ রেলস্টেশনে আসেন রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। কিন্তু তার আসার খবর না পেয়ে যথা সময়ে স্টেশন ছেড়ে গন্তব্য রওনা দেয় যাত্রীবাহী ট্রেন। সর্বশেষ সেই কর্মকর্তাকে নিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় ট্রেনটি। তবে সেই ‘নরমাল ট্রেন’ কর্মকর্তা উঠতে না চাওয়ায় শুরু হয় বিপত্তি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে ঠাকুরগাঁও রোড রেলস্টেশনে ঘটেছে এমন ঘটনা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেলস্টেশনে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা; বিক্ষোভ করেন যাত্রীরা।
যাত্রীদের অভিযোগ, রেল কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তফা আলম নিতে ট্রেন প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।
আলোচনায় আসা আবু হেনা মোস্তফা আলম লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকের (ডিআরএম) দায়িত্বে আছেন।
ট্রেনটির যাত্রীরা জানান, সোমবার বিকেল ৪টা ২৬ মিনিটে ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যায় পার্বতীপুরগামী আন্তঃনগর ট্রেনটি। ছেড়ে গিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর হঠাৎ ট্রেনটি পেছন দিকে যেতে থাকে। একপর্যায়ে ট্রেনটি ঠাকুরগাঁও রোড রেলস্টেশনে ফিরে এলে যাত্রীরা জানতে পারেন এক রেলওয়ে কর্মকর্তাকে নেওয়ার জন্য ট্রেনটি স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
তবে ট্রেন ফিরিয়ে আনা হলেও লোকাল ট্রেনে যাত্রা করতে অস্বীকৃতি জানান ডিআরএম আবু হেনা মোস্তফা আলম। এতে ট্রেনে থাকা যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে যাত্রীদের রোষের মুখে সেই ট্রেনেই যাত্রা করেন আবু হেনা মোস্তফা।
ওই ট্রেনের যাত্রী আমজাদ হোসেন বলেন, ট্রেনটি ফিরিয়ে আনায় সবার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। পরে জানতে পেরেছি কর্মকর্তাকে নিতে ট্রেনটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু ওই কর্মকর্তা ট্রেনে উঠতে অস্বীকৃতি জানান। পরে যাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে ট্রেনে ওঠেন তিনি।
তবে যাত্রীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কল রিসিভ করেন ডিআরএম আবু হেনা মোস্তফা আলম। এতে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাষ্টার মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঠাকুরগাঁও রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আবু হেনা মোস্তফা আলম। ঠাকুরগাঁও থেকে তার দিনাজপুরে যাওয়ার কথা ছিলো। তবে আগে থেকে এই বিষয়ে আমাদেরকে জানাননি। লালমনিরহাট অফিসের নির্দেশে ট্রেনটি আবারও স্টেশনে ফিরে আসে। ফিরিয়ে আনার পরে লোকাল ট্রেন হওয়ায় তার ট্রেনটি পছন্দ হয়নি। তাই তিনি পরবর্তী ট্রেনে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রীদের ক্ষোভের কারণে তিনি সেই ট্রেনেই যাত্রা করেন।