সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আনিসুলের কথিত বান্ধবী তৌফিকার আয়কর নথি সিআইডিকে দেওয়ার নির্দেশ

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২২
তৌফিকা করিম

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের কথিত বান্ধবী আইনজীবী তৌফিকা আফতাব ওরফে তৌফিকা করিমের আয়কর বিবরণীর কপি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ ঢাকার কর অঞ্চল-৮—কে এ নির্দেশ দেন।

এদিন সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান তার আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুল হক দিদার আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।


ওই আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বান্ধবী ও সাবেক পিএস অভিযুক্ত তৌফিকা আফতাফ ওরফে তৌফিকা করিম আইনমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করে আদালতে আসামির জামিন, নিয়োগ বাণিজ্য, বদলির তদবিরসহ নানা অপকর্ম করে অর্জিত অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট, গাড়ি ও জমি ক্রয় করাসহ বিদেশে মানি লন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান চলমান আছে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে তার ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র পাওয়া একান্ত আবশ্যক। অনুসন্ধানটির সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে ঢাকার কর অঞ্চল-৮ এর উপ-কর কমিশনারকে আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র প্রদান করার আদেশদানে আদালতের মর্জি হয়।

 
ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

সিআইডি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেখ হাসিনার সাবেক পিয়নের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মামলা

৬০৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং, সিআইডির সহযোগিতা চাইল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

খায়রুল বাশারের ৪২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

নিজাম হাজারীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হত্যা মামলায় আনিসুল রিমান্ডে, এনামুরকে দেখানো হলো গ্রেপ্তার

সিআইডির জালে মালয়েশিয়া সিন্ডিকেটের স্বপন, ৫০০ কোটির সম্পদ ক্রোক

লোটাস কামাল, ইমরান, নিজাম হাজারী ও বেনজীরসহ ১০১ এজেন্সিকে সিআইডির অব্যাহতি

শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট-গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng