মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
নতুন ৪১ জন ডেপুটি ও ৬৭ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিল সরকার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪

রাষ্ট্রের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনার জন্য নতুন করে ৪১ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এবং ৬৭ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল (এজিএ) নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন সলিসিটর মো. মঞ্জুরুল হোসেন।

নতুন নিয়োগ প্রাপ্তরা এখন থেকে সরকারের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আইনগত সহায়তা ও প্রতিনিধিত্ব করবেন। এটি সরকারের বিচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

