মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন: জরিপে কুওমো, স্লিওয়ার চেয়ে এগিয়ে জোহরান মামদানি

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৫
নিউইয়র্ক মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানি। ছবি: এপি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মঙ্গলবার। নির্বাচনের আগে প্রকাশিত সর্বশেষ জনমত জরিপে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার চেয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র খোলা থাকবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সময়সূচি ভিন্ন হওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

গত পাঁচ বছর ধরে কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মামদানি। মেয়র নির্বাচনের আগের দিন (৩ নভেম্বর) সেখানেই গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সমর্থকদের উদ্দেশে শেষ মুহূর্তের বার্তা দেন মামদানি। তিনি বলেন, ‘এই হাতগুলোই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে— ইতিহাস তৈরি করার জন্য। প্রমাণ করতে যে শ্রমিক মানুষের জন্য লড়লে, তুমি নিজের শহরের রাজনীতিকে পাল্টে দিতে পারো।’

নিউইয়র্কের এই নির্বাচনটি ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিয়েছে— প্রগতিশীল, প্রতিষ্ঠাবাদী ও রক্ষণশীল শিবিরের মধ্যে। নিজেকে ‘গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া জোহরান মামদানি বিনামূল্যে শিশু যত্ন, ফ্রি বাস সার্ভিস ও ভাড়া স্থগিতকরণের প্রস্তাব দিয়ে উদারপন্থী ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন।

নির্বাচিত হলে জোহরান মামদানি হবেন নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র।

সূত্র: বিবিসি, আল জাজিরা

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র মেয়র

