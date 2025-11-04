সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামানের মনোনয়ন স্থগিত করলো বিএনপি

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:১০
মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত কামাল জামান মোল্লা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়তে ঘোষণা করা মনোনয়ন তালিকা থেকে একজনের নাম স্থগিত করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দলের সিনিয়র যুগ্ম রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসনেও মনোনয়নপ্রাপ্ত কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়। অনিবার্য কারণবশত ঘোষিত মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসন ও দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম স্থগিত রাখা হলো।

সামাজিক যোগাযোগমমাধ্যমেও কামাল জামান মোল্লাকে নিয়ে সমালোচনা চলছে

প্রসঙ্গত, সোমবার মাদারীপুর-১ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করে বিএনপি। এর প্রতিবাদে মাদারীপুরের শিবচরের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী লাভলুর কর্মী-সমর্থকরা। তারা এক্সপ্রেসওয়েতে টায়ার জ্বালিয়েও দেন।

এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমমাধ্যমেও কামাল জামান মোল্লাকে নিয়ে সমালোচনা চলছে। সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমদ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের সঙ্গে থাকা তার ছবি শেয়ার করে অনেকেই তাকে স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করছেন।

ইত্তেফাক/এনএ

