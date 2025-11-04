সেকশন

বিশ্ববাজারে কমলো স্বর্ণের দাম

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ববাজারে আবারও স্বর্ণের দাম কমেছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) মার্কিন ডলারের শক্তিশালী ধারা থেমে যাওয়া ওডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার আরেক দফা কমার সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়ায় মূল্যবান এই ধাতুটির দাম আবারও ৪ হাজার ডলারের নিচে নেমে এসেছে। বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। 

প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় দুপুর ৩টার দিকে স্পট গোল্ডের দাম ০.২ শতাংশ কমে আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৯৯৩.১৯ ডলারে নেমে আসে। ডিসেম্বর ডেলিভারির জন্য মার্কিন গোল্ড ফিউচারও ০.৩ শতাংশ কমে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৩.৪০ ডলার হয়েছে। 

সুইসকোট ব্যাংকের বিশ্লেষক কার্লো আলবার্তো দে কাসা বলেন, স্বর্ণ এখন ৪ হাজার ডলারের কাছাকাছি স্থিতিশীল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে দাম বাড়বে নাকি আরও কমবে, সেটিই দেখার বিষয়।

তিনি আরও বলেন, মার্কিন ডলার কিছুটা শক্তিশালী হওয়ায় এবং সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়ায় স্বর্ণের দামে চাপ পড়ছে। এছাড়া বন্ডের ফলন বেড়ে যাওয়া দাম কমার আরেকটি কারণ।

মার্কিন ডলার সূচক তিন মাসের সর্বোচ্চ স্পর্শ করার পর কিছুটা দুর্বল হয়েছে। এতে অন্যান্য মুদ্রায় স্বর্ণ কেনা তুলনামূলক সস্তা হয়ে গেছে। অন্যদিকে ১০-বছর মেয়াদি মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের ফলন সোমবারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সামান্য নেমে আসে।

সম্প্রতি ফেডারেল রিজার্ভ চলতি বছরের দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার কমালেও, চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল জানিয়েছেন এ বছর আরেকটি হার কমানো নিশ্চিত নয়।

বর্তমানে বাজারে ধারণা করা হচ্ছে, ডিসেম্বরে ফেড আরও একবার সুদের হার কমাতে পারে সম্ভাবনা ৬৫ শতাংশ, যা আগে ছিল ৯০ শতাংশের বেশি।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের মান তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছানো, ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার আরেক দফা কমার সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় স্বর্ণের চাহিদা কমে গেছে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ চলতি বছরে দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার কমালেও, ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল জানিয়েছেন-আরও একটি সুদহ্রাস আসবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত সুদবিহীন স্বর্ণের দাম নিম্ন সুদের হার ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় বাড়ে। তাই বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি এখন যুক্তরাষ্ট্রের এডিপি কর্মসংস্থান প্রতিবেদন, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সূচক (আইএসএম) ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা সূচক-সংক্রান্ত নতুন তথ্যের দিকে, যা ফেডের ভবিষ্যৎ নীতিমালা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত স্বর্ণের দাম বেড়েছে ৫৩ শতাংশ, তবে ২০ অক্টোবরের রেকর্ড উচ্চতার তুলনায় এটি ইতোমধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ কমে গেছে।

 

