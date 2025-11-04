সেকশন

বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়ে র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে ভলভার্ট

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৯
সদ্য শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা ভলভার্ট। এবার আইসিসি র‌্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষেও উঠেছেন তিনি। শীর্ষে উঠার পথে চ্যাম্পিয়ন ভারতের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও সেমিফাইনালিষ্ট অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনারকে পেছনে ফেলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) নারী র‌্যাংকিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ২টি সেঞ্চুরি ও ৩টি হাফ-সেঞ্চুরিতে সর্বোচ্চ ৫৭১ রান করেন ভলভার্ট। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েন তিনি।

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬৯ এবং ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। এতে আইসিসি ওয়ানডে র‌্যাংকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে উঠেন এই ডানহাতি ব্যাটার। তার নামের পাশে আছে ৮১৪ রেটিং।

দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া মান্ধানার সঙ্গে ভলভার্টের রেটিং ব্যবধান মাত্র ৩। ৮১১ রেটিং নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন মান্ধানা। ৭৩৮ রেটিং নিয়ে র‌্যাংকিংয়ের তৃতীয় স্থানে নেমে গেছেন গার্ডনার।

র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষে দশে প্রবেশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা পেরি। তিন ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে উঠেছেন তিনি। সাত নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের সোপি ডিভাইনের সাথে সমান ৬৬৯ রেটিং আছে পেরির।

নয় ধাপ এগিয়ে তালিকার দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের জেমিমা রদ্রিগেজ। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২৭ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন তিনি। তার ইনিংসের উপর ভর করে ৩৩৯ রানের টার্গেট তাড়া করে বিশ্বকাপের মঞ্চে নয়া রেকর্ড গড়ে ভারত।

বোলারদের র‌্যাংকিংয়ে ৭৪৭ রেটিং নিয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের সোফি এক্লেস্টোন। দুই ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজান কাপ। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার গার্ডনার।

