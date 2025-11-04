সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
নিজাম হাজারীর স্ত্রীর ৪৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ, মামলা করেছে দুদক

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:২০
সাবেক এমপি মো. নিজাম উদ্দিন হাজারী ও তার স্ত্রী নুরজাহান বেগম

সাবেক এমপি মো. নিজাম উদ্দিন হাজারীর স্ত্রী নুরজাহান বেগমের বিরুদ্ধে ৪৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক এ. এম. তাহের বাদী হয়ে কমিশনের ঢাকা-১ কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন। দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের ওই তথ্য জানিয়েছেন।

এজাহারে বলা হয়, নুরজাহান বেগম চলতি বছরের ১০ এপ্রিল কমিশনে ৫৩ কোটি ৬৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করেন। ওই সম্পদ বিবরণী যাচাইকালেও তার নামে ৫৩ কোটি ৬৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। তার নামে ১৬ কোটি ৪৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকার বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া যায়। পারিবারিক ব্যয় পাওয়া যায় ৮ কোটি ১৫ লাখ ৮২ হাজার টাকার। পারিবারিক ব্যয় বাদে নীট আয় বা সঞ্চয় পাওয়া যায় ৮ কোটি ২৯ লাখ ৭১ হাজার টাকার। এই হিসাব অনুযায়ী তার ৪৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নুরজাহান বেগম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ফেনী শাখাতে একটি চলতি হিসাব নম্বর চালু করে ওই হিসাবে ২০১৯ সালের ২২ জুন থেকে ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত (২৩,১৫,৬৮,০৯৯+ ২০,১৫,৭৯,৭০৪.৬৪)= ৪৩,৩১,৪৭,৮০৩.৬৪/- টাকার সন্দেহজন লেনদেন করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

