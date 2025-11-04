ব্যর্থ হলে আর কোনো দিন নির্বাচনে আসবো না — মুফতি ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বারবার ক্ষমতায় এসে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এবার একবার ইসলামী শাসনব্যবস্থায় হাতপাখা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের জয়ী করে দেখুন। আমরা ব্যর্থ হলে আর কোনো দিন নির্বাচনে আসব না।’
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশ উপজেলা বাসস্ট্যান্ডে গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মুফতি ফয়জুল করীম বলেন, ‘বাংলাদেশের সংসদ মদকে বৈধ ঘোষণা করেছে, যা ইসলামে হারাম। যারা এই সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন, তাদেরও কেয়ামতের ময়দানে এই গুনাহের দায় নিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ভোট দিয়ে যারা খুন, চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারীকে নির্বাচিত করেন, তাদের অপরাধেও ভোটাররা অংশীদার হন। মুসলমান হিসেবে ইসলামের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার অমুসলিমরাও হাতপাখায় ভোট দিতে পারেন ন্যায়বিচার, জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য।’
ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা বলেন, ‘যারা নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে, তারা নৌকা চালাতে জানে না; যারা ধানের শীষে করে, তারা ধান কাটতে জানে না; যারা লাঙ্গল নেয়, তারা লাঙ্গল চালাতে জানে না। কিন্তু হাতপাখা এমন প্রতীক, যা সব শ্রেণির মানুষ চালাতে পারে — নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব সবার প্রতীক এটি।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপি তাদের পাঁচ বছরের ক্ষমতার মধ্যে তিনবার দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ সবাই জানে। এখনো তারা ক্ষমতায় আসার আগেই নিজেদের মধ্যে খুন ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে।’