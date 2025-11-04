ঈশ্বরদীতে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় ইয়াবা ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ সোহান কবির (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের বাঘইল পশ্চিমপাড়া ঠাকুরবাড়ি এলাকায় সোহানের নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে ঈশ্বরদী মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ‘পাবনা খ’ সার্কেলের সদস্যরা।
আটক সোহান ওই এলাকার মতিয়ার ঘরামীর ছেলে।
মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ‘পাবনা খ’ সার্কেলের উপ-পরিচালক শহিদুল মান্নাফ কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানায়, ইয়াবা থাকার খবর পেয়ে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ‘পাবনা খ’ সার্কেলের সদস্যরা। তল্লাশির এক পর্যায়ে সোহানের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় একটি দেশি রিভলভার, একটি বিদেশি রিভলভার, ৬ রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও ১৭ পিস ইয়াবা।
উপ-পরিচালক শহিদুল মান্নাফ কবির বলেন, আটক সোহানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরদী থানায় অস্ত্র আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।