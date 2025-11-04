জাতীয় নির্বাচনের দিনে গণভোট আয়োজনকে অনিশ্চয়তায় ফেলবে — জামায়াত

জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজন বিষয়টিকে অনিশ্চয়তায় ফেলবে বলে মত দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির মতে, কোনো ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত হলে গণভোটও স্থগিত হয়ে যাবে—যা “কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।”
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে এই অবস্থান জানানো হয়। বৈঠকে নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াত জানায়, ‘জুলাই জাতীয় সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে সরকার গড়িমসি করছে, যা জাতির জন্য উদ্বেগজনক। কেউ কেউ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার প্রস্তাব দিচ্ছেন—কিন্তু এতে গণভোটের গুরুত্ব মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে এবং প্রক্রিয়াটি অনিশ্চয়তায় পড়বে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘জাতীয় নির্বাচনে কোনো কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হলে গণভোটও স্থগিত হয়ে যাবে—যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
এই প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সরকারের কাছে তিন দফা দাবি জানায়—অবিলম্বে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে। নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোটের আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।
এছাড়া জামায়াত অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের দাবি জানিয়েছে।
বৈঠকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান তার সাম্প্রতিক বিদেশ সফর ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।