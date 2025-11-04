সেকশন

জাতীয় পার্টি ও জাসদের শতাধিক নেতাকর্মী যোগ দিলেন এনসিপিতে

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:০০
ফুল দিয়ে এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন নেতাকর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে প্রায় শতাধিক নেতাকর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন।

সোমবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে চাঁদপুর প্রেসক্লাবের আনুষ্ঠানিকভাবে এ যোগদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে জেলা এনসিপির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলা এনসিপি নেতাদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে যোগদান করেন জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহ আলম মিজি এবং জাসদের সদর উপজেলার নেতা মো. শাহ আলম মিজি এবং মশিউর রহমান খোকনসহ দুই দলের প্রায় শতাধিক নেতাকর্মী।

যোগদানকারীদের স্বাগত জানিয়ে জেলা প্রধান সমন্বয়কারী মো. মাহবুব আলম বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি দেশে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে চায়। জাতীয় পার্টি ও জাসদের মতো দল থেকে এত বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর যোগদান এটাই প্রমাণ করে যে, দেশের মানুষ এনসিপির গণমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আমরা আশা করি, নতুন যুক্ত হওয়া এই নেতারা দলের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

নেতৃবৃন্দ মনে করেন, এই বিপুল যোগদান চাঁদপুর জেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতে দলটি আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চাঁদপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী মো. মাহবুব আলম, সদর উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী তামিম খাঁন, হাইমচর উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক মো. মোখলেছুর রহমান মুকুল, মতলব উত্তর উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী ডিএম আলাউদ্দিন, মতলব দক্ষিণ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী মো. নবীর হোসেন, চাঁদপুর সদর উপজেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী মুফতি মাহমুদ হাসান, চাঁদপুর সদর উপজেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী সাইফুর রহমান গাজী, হাইমচর উপজেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী আজিজুল হক রাজু, ফরিদগঞ্জ উপজেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট আ. জব্বার প্রমুখ।

