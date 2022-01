সাউদি-জেমিসনের মনোযোগী ছাত্র এবাদত-তাসকিনরা

টেস্ট ক্রিকেটে বর্তমানের বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলিং লাইনআপ নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি, ট্রেন্ট বোল্ট, নিল ওয়াগনার ও কাইল জেমিসন। বিশেষ করে নিজেদের কন্ডিশনে তারা সবার সেরা। আর তাইতো সুযোগ পেয়েই তাদের কাছ থেকে বোলিংয়ের নানা খুঁটিনাটি শিখে নিতে ভুলেননি তাসকিন আহমেদ, এবাদত হোসেন ও শরিফুল ইসলাম।

ক্রাইস্টচার্চে শেষ হয়েছে বাংলাদেশ ও স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। এতে টস জিতে বোলিং নিয়েও পিচের সুবিধা আদায় করে নিতে পারেনি বাংলাদেশি পোসাররা। তাদের দেখেশুনে খেলে পাঁচ শতাধিক রানের বিশাল স্কোর দাঁড় করায় কিউইরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইনিংস ব্যবধানে পরাজয়ের লজ্জাবরণ করেছে বাংলাদেশ।

এই টেস্টে টাইগারদের প্রাপ্তি বলতে কেবল লিটন দাসের সেঞ্চুরি। এর বাইরে আরও দুটি সুন্দর দৃশ্য দেখা গেছে। এই টেস্টের মধ্য দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তী ব্যাটার রস টেলর। তিনি যখন ব্যাট করতে মাঠে নামছিলেন তখন পিচের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাকে গার্ড অব অনার দিয়েছেন বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা।

আর সর্বশেষ যে দৃশ্য সবার নজর কেড়েছে তা হলো, খেলার মাঝেই বিরতিতে দেখা গেলো ভিন্ন এক চিত্র। মাঠের বাইরে বাংলাদেশি তিন পেসারকে বোলিংয়ের নানা খুঁটিনাটি দেখিয়েছেন টিম সাউদি ও কাইল জেমিসন। আর তাতে মনোযোগী ছাত্র এবাদত হোসেন, শরিফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদ।

Tim Southee and Kyle Jamieson passing on their knowledge to some of the young bowlers from Bangladesh