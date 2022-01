আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কেউ লগইন করলে বুঝবেন যেভাবে

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাকার হানার ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। শুধু হ্যাকার নয়, হয়তো আপনার পরিচিত কেউ খুব গোপনে আপনার ফেসবুক-এর আইডি পাসওয়ার্ড জেনে মাঝে মাঝেই আপনার প্রোফাইলে ঢুকছে, আপনার ব্যক্তিগত চ্যাট পড়ছে অথচ আপনি কিছুই জানতে পারছেন না। কিন্তু খুব সহজেই পুরো বিষয়টি জানতে পারবেন আপনি।

ফেসবুক এ রয়েছে এমন একটি ফিচার যেখানে আপনি জানতে পারবেন কোন কোন জায়গা থেকে আপনার প্রোফাইলে ঢুকেছিল। এবং কোন কোন ডিভাইস থেকে লগইন করা হয়েছিল। ধরুন আপনার বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু কোনও ভাবে আপনার আইডি-পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে আপনার প্রোফাইলে এমন একজন ঢুকেছিল যিনি লগইন করার সময় দুর্গাপুরে ছিলেন। আপনি কিন্তু সহজেই ধরে ফেলতে পারবেন পুরো বিষয়টি।

ধরুন এ নামের এক ব্যক্তির প্রোফাইলের ও পাসওয়ার্ড হাতিয়ে ব্যক্তি ঢোকার চেষ্টা করল এবং সেই ব্যক্তি লক্ষ্য পূরণ হল। খুব সহজেই ঢুকে গেল সে। কিন্তু ব্যক্তি বি জানতেই পারল না। ফেসবুক এর বিশেষ ফিচারে তা দেখা সম্ভব। কীভাবে দেখবেন?

প্রথমে আপনার ফেসবুকে লগইন করুন। তারপর মেনু বারের ডান দিকে উপরে থাকা ড্রপডাউন আইকনে ক্লিক করে সেটিং অপশনে যান। সেটিংস অপশনটি ওপেন করলে ফের আরও একটি সেটিংস অপশন দেখা যাবে। সেখানে ক্লিক করুন। এরপর সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে রয়েছে Where you are in। ওই অপশনের See all-এ ক্লিক করলেই দেখা যাবে কোন দিন, কখন, কোন ডিভাইস থেকে আপনার প্রোফাইলে ঢোকা হয়েছিল।

এই সহজ টিপসেই আপনি বুঝে নিতে পারবেন আপনার প্রোফাইলে অনুপ্রবেশ হয়েছিল কিনা। যদি হয় তাহলে অতি দ্রুত প্রোফাইল পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।