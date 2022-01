আবারও মাঠে ফিরছেন ইউসুফ-ওয়াসিম-শোয়েব

ওমানে আজ বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) থেকে শুরু হচ্ছে লিজেন্ড ক্রিকেট লিগ। এতে তিনটি দল অংশ নিচ্ছে- ইন্ডিয়া মহারাজাস, এশিয়া লায়ন্স ও ওয়াল্ড জায়ান্ট। টুর্নামেন্টটির মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবারও ক্রিকেট মাঠে ফিরছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি মোহাম্মদ ইউসুফ, ওয়াসিম আকরাম ও শোয়েব আখতাররা।

তবে পাকিস্তানি কিংবদন্তিদের মাত্র দুই ম্যাচ খেলার অনুমতি দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২২ জানুয়ারি পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে তাদের। কারণ, আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে পিএসএলের সপ্তম আসর। ফ্রাঞ্জাইজি টুর্নামেন্টটির সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় সবাই। তাই দেশে ফেরার পর পরই বায়োবাবলে ঢুকতে হবে সবার।

একনজরে লিজেন্ড ক্রিকেট লিগের দলগুলো

ইন্ডিয়া মহারাজাস: বীরেন্দ্র শেবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান, সঞ্জয় বাঙ্গার, আরপি সিং, প্রজ্ঞান ওঝা, সুব্রামানিয়াম বদ্রিনাথ, নমন ওঝা, মুনাফ প্যাটেল, মনপ্রীত গনি, নয়ন মঙ্গিয়া, হেমাঙ্গ বাদানি, ভেনুগোপাল রাও, মহম্মদ কাইফ ও স্টুয়ার্ট বিনি।

এশিয়া লায়ন্স: শোয়েব আখতার (পাকিস্তান), শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান), সনৎ জয়সুরিয়া (শ্রীলঙ্কা), মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা), চামিন্দা ভাস (শ্রীলঙ্কা), মিসবাহ উল হক (পাকিস্তান), মোহাম্মদ হাফিজ (পাকিস্তান), তিলকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা), উমর গুল (পাকিস্তান), আসগর আফগান (আফগানিস্তান), উপুল থারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা), কামরান আকমল (পাকিস্তান), মোহাম্মদ ইউসুফ (পাকিস্তান), নুয়ান কুলাসেকারা (শ্রীলঙ্কা), রোমেশ কালুভিথারানা (শ্রীলঙ্কা) ও আজহার মাহমুদ (পাকিস্তান)।

ওয়াল্ড জায়ান্ট: কেভিন পিটারসেন (ইংল্যান্ড), জন্টি রোডস (দক্ষিণ আফ্রিকা), ব্রেট লি (অস্ট্রেলিয়া), ড্যারেন স্যামি (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), হার্শেল গিবস (দক্ষিণ আফ্রিকা), ইমরান তাহির (দক্ষিণ আফ্রিকা), ড্যানিয়েল ভেট্টোরি (নিউজিল্যান্ড), কোরি অ্যান্ডারসন (নিউজিল্যান্ড), মরনে মরকেল (দক্ষিণ আফ্রিকা), ব্র্যাড হ্যাডিন (অস্ট্রেলিয়া), কেভিন ও'ব্রায়েন (আয়ারল্যান্ড), ব্রেন্ডন টেলর (জিম্বাবুয়ে), মন্টি পানেসার (ইংল্যান্ড), অ্যালবি মরকেল (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও ওয়াইস শাহ (ইংল্যান্ড)।

