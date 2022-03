রুশ আগ্রাসন নিয়ে বাইডেন-জেলেনস্কির ফোনালাপ

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ নিয়ে পৃথক টুইট করেছেন উভয় নেতাই। খবর প্রকাশ করেছে বিবিসি।

টুইট বার্তায় ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ‘মাত্রই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। রুশ বিরোধী নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেনে প্রতিরক্ষা সহায়তা নিয়ে আমেরিকান নেতৃত্বের আলোচনা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগ্রাসন থামাতে হবে। আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ!’

পৃথক টুইটে জো বাইডেন বলেন, ‘নিরাপত্তা এবং মানবিক সহায়তা সহ ইউক্রেনের জন্য আমাদের অব্যাহত সমর্থন নিয়ে আলোচনা করতে আমি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছি। যেহেতু তারা রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করছে।

আমরা রাশিয়াকে দায়বদ্ধ রাখবো। মস্কোর ওপর আমাদের নিষেধাজ্ঞাগুলো ইতিমধ্যেই বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে।’

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0