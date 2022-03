রাশিয়া কখন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, জানালেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র

নিজেদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে বলে জানিয়েছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। মঙ্গলবার (২২ মার্চ) সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান। খবর প্রকাশ করেছে আলজাজিরা ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিএনএনের সাংবাদিক ক্রিশ্চিয়ান আমানপুর পেসকভকে এটা বলতে বাধ্য করান যে, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনীয় প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক বিকল্প ব্যবহার করবেন না। এর পরই এমন মন্তব্য করেন পেসকভ।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র বলেন, ‘আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার একটি ধারণা আছে এবং এটি সর্বজনীন। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সব কারণ পড়ে দেখতে পারেন। সুতরাং এটি যদি আমাদের দেশের জন্য অস্তিত্বের হুমকি হয়, তখন এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।’

ইন্টারফ্যাক্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এর আগে গত মাসে রাশিয়ার পারমাণবিক বাহিনীকে হাই অ্যালার্ট রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুতিন। সেই নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছিল, তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী এবং উত্তর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরগুলোকে বর্ধিত যুদ্ধের দায়িত্বে রাখা হয়েছে।

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN