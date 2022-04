পাকিস্তানিদের ধন্যবাদ জানিয়ে ইমরান খানের টুইট

সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (সাবেক) ইমরান খান। পার্লামেন্টে সংখ্যাঘরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। তবে দেশটির অসংখ্য মানুষ এখনো পিটিআই নেতার সমর্থনে বিক্ষোভ করে যাচ্ছেন।

এমন অবস্থায় পাকিস্তানি জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইমরান খান। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ‘সমর্থন প্রকাশের জন্য সব পাকিস্তানিদের ধন্যবাদ। একই সঙ্গে স্থানীয় মীরজাফরদের দ্বারা প্ররোচিত মার্কিন-সমর্থিত শাসন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যও ধন্যবাদ।’

দেশে এবং বিদেশে পাকিস্তানিরা এটিকে (বিরোধীদের ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়া) দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি করেন ইমরান খান।

এদিকে, ইমরান খান অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আজ সোমবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। প্রার্থী হিসেবে দুই জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত দল পিটিআইয়ের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি। অন্যদিকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-এনের প্রধান শাহবাজ শরিফ। আজ দুপুর ২টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য।

Thank you to all Pakistanis for their amazing outpouring of support & emotions to protest against US-backed regime change abetted by local Mir Jafars to bring into power a coterie of pliable crooks all out on bail. Shows Pakistanis at home & abroad have emphatically rejected this