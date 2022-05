ভারত দলে ডাক পেলেন উমরান, কাশ্মিরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর টুইট

উমরান মালিকের উত্থান খুব বেশি দিনের নয়। গত বছর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের নেট বোলার ছিলেন। পরে মূল দলেও সুযোগ পেয়ে কয়েক ম্যাচ খেলেন। এবং এতেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নজরে চলে আসেন জম্মু-কাশ্মিরের এই তরুণ। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ক্রিকেট দলের নেট বোলার হিসেবে তাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিয়ে যায় বিসিসিআই।

উমরানের শক্তি মূলত গতি। তার বলের গতি গড়ে প্রতিঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার। চলতি আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের প্রতিটি ম্যাচেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন এই পেসার। এর মধ্যে এক ম্যাচে ১৫৭ কিলোমিটার বেগে বল ছুড়েন। যা আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গতিময় বল। ১৪ ম্যাচে ৯.০৩ ইকোনোমিতে শিকার করেছেন ২২ উইকেট। এবারের আসরের সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় আছেন চতুর্থ স্থানে এবং ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক।

তাইতো ভারতীয় দলে ডাক পেতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি এই তরুণ পেসারকে। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন উমরান মালিক। তার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পুরো জম্মু-কাশ্মির। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রাজ্যটির সাবেক মূখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুল্লাহও।

এক টুইট বার্তায় জম্মু-কাশ্মিরের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুল্লাহ বলেন, ‘খুবই ভালো করেছো উমরান মালিক। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজ আমরা দেখবো।’

Well done Umran Malik. We will be watching the forthcoming T20 series against the Proteas very keenly. https://t.co/KdoAfflAdZ