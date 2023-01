এশিয়া কাপ সেপ্টেম্বরে, ফের এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

ক্রিকেটের জন্য নতুন বছরে বেশ ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে সেটি আগেই জানা ছিলো। এবার নতুন বছরের শুরুতেই পাওয়া গেলো এশিয়া কাপ ২০২৩ এর সূচি। আগামী সেপ্টেম্বরে মাঠে গড়াবে এশিয়া কাপের ১৬তম আসর। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবারের এশিয়া কাপ হবে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে।

এবারের এশিয়া কাপেও একই গ্রুপে খেলবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। তাদের সঙ্গী হবেন আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা একটি দল। অন্য আরেক গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।



বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ এক টুইটে এশিয়া কাপ নিয়ে এইসব তথ্য জানান। তবে এশিয়া কাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেটি এখনও স্পষ্ট করেননি জয় শাহ।

নিজের করা ওই টুইটে ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং তার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন এসিসির সভাপতি। সেই ক্যালেন্ডারেই দেখা গেছে, এই বছরের সেপ্টেম্বরে হতে চলেছে এশিয়া কাপ। তবে সেখানে এশিয়া কাপের ভেন্যু বা নির্দিষ্ট দিন-তারিখ জানানো হয়নি।

Presenting the @ACCMedia1 pathway structure & cricket calendars for 2023 & 2024! This signals our unparalleled efforts & passion to take this game to new heights. With cricketers across countries gearing up for spectacular performances, it promises to be a good time for cricket! pic.twitter.com/atzBO4XjIn