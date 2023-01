ছিলেন খুলনার, হয়ে গেলেন কুমিল্লার

বিপিএলের নবম আসরে খুলনা টাইগার্সের হয়ে মাঠে নামার কথা ছিলো তরুণ পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর। বিপিএলে খেলার জন্য বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেছেন তরুণ এই পেস সেনশেসন। তবে খুলনার হয়ে নয়, নাসিম শাহ মাঠে নামবেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের জন্য।

বাংলাদেশে আসার আগে নিজের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্টে নাসিম নিজেই জানিয়েছেন, বিপিএল খেলতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তিনি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে মাঠে নামবেন তিনি।

বিমানেে ভেতর বসা এবং দাঁড়ানো দুটি ছবি টুইটারে পোস্ট করে নাসিম শাহ লিখেছেন, ‘আবারও যাচ্ছি। বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সে যোগ দিতে বাংলাদেশের পথে।’

Here I go again...✈️



En route to Bangladesh to join Comilla Victorians in BPL. pic.twitter.com/XLRG8brHft