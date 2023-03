আসছে স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের নতুন দুই ফোন

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি কোম্পানি স্যামসাং ১৬ মার্চ ভারতে নতুন দুটি স্মার্টফোন মডেল উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। গ্যালাক্সি সিরিজের এ৫৪ এবং এ৩৪ নামে দুটি মডেল ভারতের বাজারে উন্মুক্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে কবে নাগাদ আসবে তা যদিও জানা যায়নি। ইতোমধ্যে এই দুটি মডেল নিয়ে বাজারে ব্যাপক আলোচনা চলছে। স্যামসাং তাদের গ্যালাক্সি সিরিজের মাধ্যমে বিভিন্ন সেগমেন্টের ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করেছে। মূলত এই দুটি মডেল মিড বাজেট সেগমেন্টের বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।



চলমান বৈশ্বিক সংকটে চিপের দাম বাড়ায় এমনিতেও মিড বাজেট সেগমেন্টে ভালো ফোন পাওয়া মুশকিল। সেখানে স্যামসাং প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে বলে গ্রাহকরা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে।

ভারতের বাজারে উন্মুক্ত হচ্ছে বলে বাংলাদেশেও ফোন দুটির মডেল নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আপাতত ফোন দুটির টিজার উন্মুক্ত হয়েছে ও টিজার থেকেই যতটুকু জানা গেছে। তবে টিজারটিই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

