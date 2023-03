স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেল এনামূল হক পলাশের ‌‘আগুনের গান’ 

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পেয়েছে কবি ও গীতিকার এনামূল হক পলাশের ‘আগুনের গান’। রোববার (২৬ মার্চ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জনপ্রিয় অনলাইন প্লাটফর্ম (কবি এনামূল হক পলাশ Poet Enamul Haque Palash) নামের ইউটিউব চ্যানেল গানটি মুক্তি পেয়েছে। গরীব বিজুর সঙ্গীত পরিচালনায় সঙ্গীতায়োজন করেছেন এএইচ রেমন।

‘আগুনের গান’ নিয়ে গীতিকার এনামূল হক পলাশ বলেন, আগুনের গান মূলত একটি দেশাত্ববোধক গান। দেশপ্রেমের গান। এই গানে আমি স্বাধীনতা ও সংগ্রামের কথা বলেছি। মানুষের ভেতরে যে আগুন আছে সেই লুপ্ত আগুনের কথা বলেছি।

গানটিতে সুর করেছেন গরীব বিজু। এবং যুগলভাবে কণ্ঠ দিয়েছেন গরীব বিজু ও শিলামনি। তবলায় ছিলেন রনি সাহা। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে আরাফাত সোহাগকে।

আগুনের গান

গীতিকার : এনামূল হক পলাশ

সুরকার : গরীব বিজু

যুগল কণ্ঠ : গরীব বিজু / শিলামনি

সঙ্গীত পরিচালক : গরীব বিজু

সঙ্গীতায়োজন : এ এইচ রেমন

তবলা - রনি সাহা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - আরাফাত সোহাগ



আগুনের গান

আগুনের চেয়ে পবিত্র কিছুই হলোনা দেখা

আগুন আমার পবিত্রতা আগুন আমার সখা ।।

বুকের মধ্যে আগুন থাকে, আগুন থাকে মনে

সংসারের ভেতর আগুন, আগুন থাকে বনে

আগুন থাকে প্রতিবাদে স্বপ্ন আকা রেখা

আগুন দেখি পবিত্রতায় জ্বালাও অগ্নিশিখা

আগুনের চেয়ে পবিত্র কিছুই হলোনা দেখা

আগুন আমার পবিত্রতা আগুন আমার সখা ।।

প্রেমের আগুন দহন করে হৃদয় করে খাটি

আগুন থাকে যুদ্ধ মাঠে পুড়ায় দেশের মাটি

নির্যাতিত মানুষগুলোর শরীর আগুন মাখা

অসুন্দরকে পুড়িয়ে ফেলা আগুন থেকে শেখা

আগুনের চেয়ে পবিত্র কিছুই হলোনা দেখা

আগুন আমার পবিত্রতা আগুন আমার সখা ।।

শেকল ভাংগা গানের ভেতর আগুন থাকে শুয়ে

আগুন দেখি তোমার চোখে স্বপ্ন পরাজয়ে

শ্রমিক শ্রেণীর রক্তে আগুন নগ্ন বিভীষিকা

আগুন দেখি পবিত্রতায়- জ্বালাও অগ্নি- শিখা।

আগুনের চেয়ে পবিত্র কিছুই হলোনা দেখা

আগুন আমার পবিত্রতা আগুন আমার সখা ।।

Song of fire

Seeing nothing more sacred than fire

Fire is my sanctity, fire is my friend.

There is fire in the chest, there is fire in the mind

There is fire in the world, there is fire in the forest

The fire is a line of dreams in protest

Look at the fire, light the flame in purity.

Seeing nothing more sacred than fire

Fire is my sanctity, fire is my friend.

The fire of love burns the heart

The fire is on the battlefield and burns the soil of the country

The bodies of the persecuted people are set on fire

Learning from the fire that burns the ugly

Seeing nothing more sacred than fire

Fire is my sanctity, fire is my friend.

There is a fire inside the song that broke the shackles

I see the fire in your eyes, dreams of defeat

Fire is a naked horror in the blood of the working class

I see the fire in purity - light the fire - flame.

Seeing nothing more sacred than fire

Fire is my sanctity, fire is my friend.