মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন টাইগারদের সাবেক গুরু

মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জিম্বাবুয়ের কিংবদন্তি পেসার ও বাংলাদেশের সাবেক পেস বোলিং কোচ হিথ স্ট্রিক।

ক্রিকেটবিষইয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা যায় টাইগারদের সাবেক গুরুর শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে। সাবেক এই জিম্বাবুইয়ান পেসারের পরিবার তার সুস্থতার জন্য ভক্তদের কাছে দোয়ার কামনা করেছেন।

হিথ স্ট্রিকের অসুস্থতা নিয়ে জিম্বাবুয়ের বর্তমান অধিনায়ক শন উইলিয়ামস ক্রিকবাজকে জানান, ‘হিথের কোলন ও লিভার ক্যান্সার এখন চতুর্থ স্তরে রয়েছে। আমি যতটুকু জানি তা হলো তার পরিবারকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কাছে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে, এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত কিছু জানি না আমি। আমি তাকে (হিথ) মেসেজ করেছিলাম এবং সেটার সাড়া দিয়েছিল। তবে আমি এটাও নিশ্চিত এই উবস্থায় পরিবার গোপনীয়তা চাইবেই। মনে হচ্ছে ক্যান্সার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ গত সপ্তাহেও তিনি মাছ ধরছিলেন।’

জিম্বাবুয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী নিজের টুইটারে লিখেছেন, হিথ স্ট্রিক সম্ভবত জীবনের শেষ ভাগে রয়েছে। তার পরিবার তাকে নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রয়েছে। মনে হচ্ছে একমাত্র অলৌকিক কিছুই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এখন।

জিম্বাবুয়ের সাবেক শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ডেভিড কোল্টার্ট নিজের এক বিবৃতিতে জানান, জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট যোদ্ধার (হিথ স্ট্রিক) জন্য ভক্তদের কাছে দোয়া চাই। দেশের অন্যতম সেরা এই ক্রিকেটার প্রচন্ড অসুস্থ। আমরা সবাই তার ও তার পরিবারের সবার জন্য প্রার্থনা করবো।

২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় দলের পেস বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন হিথ স্ট্রিক। জিম্বাবুয়ের হয়ে ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অভিষেক হয় এই পেসারের। জিম্বাবুয়ের এই কিংবদন্তি দেশের হয়ে ১৮৯টি ওয়ানডে ও ৬৫টি টেস্ট খেলেছেন। সাদা পোশাকে ২১৬ উইকেটের পাশাপাশি রঙিন জার্সিতে ২৩৯টি উইকেট রয়েছে স্ট্রিকের নামের পাশে।

This is a call to prayer warriors in #Zimbabwe and beyond. Heath Streak, one of the greatest cricketers our nation has ever produced, is extremely ill and needs our prayers. Please could we all be in prayer for him and his family.