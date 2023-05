ভাঙা হাতে চিয়ারলিডারের নাচ, আইপিএল ঘিরে সমালোচনা

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়া লিগে (আইপিএল) ভাঙা হাত নিয়েই পারফর্ম করেছেন এক চিয়ারলিডার। সোমবার (১৫ মে) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে ঘটেছে এই ঘটনা। এমন ঘটনায় আইপিএল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ম্যাচ চলাকালীন সময়ে দেখা যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এক চিয়ারলিডার ডান হাতে স্লিং ঝোলানো অবস্থাতেই পারফর্ম করছেন। হায়দরাবাদের ব্যাটাররা চার, ছয় মারলে বা বোলাররা উইকেট নিলেই সেই অবস্থাতেই নেচে দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছেন সেই চিয়ারলিডার।

I don't know what to say if money is the problem or shortage of cheer leaders. This is not good or even should be supported by the team. SRH has already fallen in performance but also fallen in Humanity.If cheerleaders are injured they shouldn't be forced to perform. 1 of 2 #IPL https://t.co/gyRVuACYq1