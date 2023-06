ভারতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, নিহত বেড়ে ৫০

ভারতের ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫০ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩৫০ জন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর এনডিটিভি, ফার্স্ট পোস্ট ও দ্য হিন্দুর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিন ট্রেনের সংঘর্ষে এ হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বালেশ্বরের বাহানগরের কাছে করমণ্ডল এক্সপ্রেস, বেঙ্গালুরু -হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ও এক মালবাহী ট্রেনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।

দেশটির রেল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অমিতাভ শর্মা এনডিটিভিকে বলেন, হাওড়া থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কিছু বগি লাইনচ্যুত হয় এবং সংলগ্ন রেললাইনে পড়ে। এরপর অন্য দিক থেকে আসা হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত বগির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করমণ্ডল ট্রেনের ১৫টি বগি লাইনচ্যুত হয় এবং অন্যদিকে আরও দুই ট্রেনের বগিও লাইনচ্যুত হয়েছে।

ওড়িশার ফায়ার সার্ভিসের প্রধান সুধাংশু উদ্ধার অভিযানের তদারক করছেন। ঘটনাস্থলের আশেপাশের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অন্তত ৬০টি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে।

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…