পিসিবির দায়িত্ব থাকছেন না নাজাম শেঠি

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বর্তমান চেয়ারম্যান নাজাম শেঠির দায়িত্বকাল শেষ হতে যাচ্ছে আগামীকাল (২১ জুন)। মেয়াদ শেষ হলেও তিনিই আবার পিসিবির দায়িত্বে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিলো। তবে নাজাম শেঠি আর নতুন করে পিসিবির দায়িত্ব নিতে চান না বলে নিজেই জানিয়েছেন।

সোমবার (১৯ জুন) নিজের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক বার্তায় নতুন করে আর পিসিবির দায়িত্ব না নেওয়ার কথা জানিয়েছেন নাজাম শেঠি।

শুধু ক্রিকেট বোর্ডেই না, পাকিস্তানের দুই রাজনৈতিক নেতার দ্বন্দ্বেও নিজেকে জড়াতে চান না বলে জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান।

টুইটারে শেঠি লিখেছেন, ‘সবাইকে সালাম, আমি আসিফ জারদারি এবং শাহবাজ শরিফের মধ্যে বিবাদের কারণ হতে চাই না। এ ধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা পিসিবির জন্য ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে আমি পিসিবির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হতে আগ্রহী নই।’

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান আসিফ আলী জারদারি নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে পিসিবির দায়িত্বে বসাতে চান। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও পিসিবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শাহবাজ শরিফের চাওয়া অন্যরকম। আর দেশটির প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের এই দ্বন্দ্বের কারণ হতে চান না বলেই জানিয়েছেন নাজাম শেঠি।

নাজাম শেঠির এমন বার্তার পর তা নিয়ে দেশটিতে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার সমন্বয় বিষয়ক (আইপিসি) মন্ত্রী এহসান-উর-রেহমান মাজারি পিপলস পার্টির সমর্থন প্রাপ্ত জাকা আশরাফকে পিসিবি প্রধানের জন্য মনোনীত করেছেন।

Salaam everyone! I don’t want to be a bone of contention between Asif Zardari and Shehbaz Sharif. Such instability and uncertainty is not good for PCB. Under the circumstances I am not a candidate for Chairmanship of PCB. Good luck to all stakeholders.